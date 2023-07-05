Некоторые жители Тайваня считают пустой тратой времени службу в армии, «где не учат воевать», и не видят смысла жертвовать собой, если конфликт с Китаем обострится. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты пообщались с жителями острова. Оказалось, что среди широкой публики служба в военных силах не считается престижной.

Один из опрошенных СМИ жителей Тайваня Ван Чжунвэй утверждал, что не ждет службы в рядах вооруженных сил и не испытывает энтузиазма по этому поводу.

«Это будет пустой тратой времени… Для меня не имеет значения, захватит ли Китай власть», — подчеркнул призывник.

При этом другой житель острова, 21-летний Фил Пи, служивший в тайваньской армии в 2022 году, упомянул, что практически ничему не научился за время службы.

Помимо того, несколько других молодых людей поддержали мнение, что служба в вооруженных силах является нецелесообразной. Упоминалось также, что у Пекина есть огромная мощь.