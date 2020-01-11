WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военачальника

Американские военные на прошлой неделе провели в Йемене сверхсекретную операцию против одного из командиров силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Абдоля Резы Шахлая, которая не увенчалась успехом. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники в США газета The Washington Post.

По данным издания, операция проводилась в день нанесения удара в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.(ТАСС)

| 2020-01-10T23:34:28+00:00 11 января 2020, 08:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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