WP: Трамп подрывает внешнюю политику США и не имеет четкой позиции в отношении России

Так, глава Белого дома «не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась», считает бывший представитель исполнительной ветви власти. По его версии, лица, утверждающие, что у американского лидера есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, «думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США» и осведомлен об истории американо-российских отношений. Между тем, как полагает собеседник издания, Трамп «подрывает [внешнюю] политику США» и не проводит «последовательную [внешнюю] политику» по отношению к России. В статье выражается мнение, что «разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве».

Согласно опубликованным в конце июля результатам опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos, около 63% американцев не одобряют политику Трампа в отношении России. При этом примерно 36% участников опроса положительно оценили подход главы государства к РФ.