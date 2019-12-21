WADA отказало СК в экспертизе базы данных Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало Следственному Комитету России (СК) в проведении экспертизы базы данных, которую организации предоставил экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко в субботу, 21 декабря.

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует Петренко TACC.

СК подчеркнул, что готов сотрудничать и работать вместе с иностранными органами и международными организациями, в частности, для обмена результатами исследования архива лаборатории.

Ранее 21 декабря Следственный комитет заявил, что нашел доказательства того, что Родченков передал WADA измененный вариант электронного архива московской антидопинговой лаборатории.

В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил (iz.ru)

| 2019-12-21T11:48:58+00:00 21 декабря 2019, 11:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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