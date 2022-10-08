Вначале, давайте пройдемся по официальной версии события, которое имеет знаковое значение в российско-украинской войне. Итак, в 6:07 утра жители временно аннексированной Керчи сообщили о взрывах и пожаре в районе железнодорожной ветки Крымского моста. Далее появились подробности случившегося. В российском Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Как сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков, а после подтвердили в пресс-службе «Крымской железной дороги»: судоходные арки не повреждены. «О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков в своем телеграмм-канале. Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил в своем телеграм-канале, что «в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь».

«При этом загорелись цистерны с топливом, — пишет Аксенов. — Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения». В руководстве аннексированного Крыма сообщают, что пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет.

Но фактом остается то, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто. Все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ отменены. Продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена. В Крыму ограничивают продажу товаров. В целях предотвращения искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы в Крыму ограничивается: в одни руки отпускается до 3-х килограммов продуктов .

Да, такое заявление уже сделал Минпром аннексированного Крыма. Да, советник главы Крыма Олег Крючков отрицает ограничения на продажу товаров. Но у него служба такая — отрицать очевидное, снижать уровень паники на полуострове. Жители которого, как мы все прекрасно помним, радостно отмечали аннексию Крыма. «Мы дома, а дальше хоть камни с неба», было написано на плакатах в Крыму. Камней с неба пока нет, но спокойной жизни тоже.

В Минэнерго РФ сообщают, что запасов бензина и дизельного топлива в Крыму хватит минимум на 15 дней. Уточняется, что для сообщения Крыма с Краснодарским краем будут задействованы паромные переправы. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков грустно констатирует, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Как тут не вспомнить знаменитое выражение Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь»?!

Действительно, никакого иного рецепта в Кремле предложить не могут. Практически каждый день приходят сообщения, свидетельствующие о шокирующих масштабах провалов в военной авантюре, которую руководство РФ организовало против Украины. ВСУ день за днем освобождают все новые и новые территории, в том числе и те, что помпезно объявлены «российскими». До Херсона ВСУ осталось 30 километров, и есть большая вероятность , что уже на следующей неделе он будет освобожден.

А тут еще и подрыв Крымского моста случился. Причем, без всяких ракетных ударов по нему. Напомню, что еще после объявления частичной мобилизации, постарались покинуть полуостров. Сейчас в Крыму растут панические настроения. Впрочем, растут они не только там. Граждане России устроили истерику в сети после взрыва и пожара на Крымском мосту. Агрессивно настроенные люди возмутились, мол, как командование РФ могло такое допустить.

В то же время россияне в очередной раз призывали бомбить инфраструктуру Украины, а также намекали на ядерный удар. Свои агрессивные мысли граждане РФ писали под постами пропагандистских СМИ в Telegram. Российские «диванные эксперты» заявили, что причиной взрыва якобы стала диверсия на железнодорожном составе. Виновных призвали «найти и не посадить, а расстрелять». Также в России заявили, что штабные генералы проспали происшествие на Крымском мосту.

Свое мнение на сей счет высказал и известный украинский военный и политический эксперт Александр Коваленко. На своей странице в Фейсбук он напомнил, что ВСУ нанесли суммарно сотни ударов по Антоновскому автомобильному, железнодорожному, Ново-Каховскому и Дарьевскому мостам, чтобы повредить их настолько, чтобы они утратили функциональное назначение, а Крымский не выдержал всего одного взрыва.

«То есть, вы представляете, с какими нарушениями по технике безопасности, требований прочности конструкции и прочих ГОСТов по строительству, возводилась это «монументальное» сооружение? Нормальным, понятным языком, сколько было попилено бабла на этом строительстве! То есть, вопрос с уничтожением этого моста ракетным ударом, когда наступит время, не будет стоять во временном промежутке настолько остро. Вопрос будет решён за пару залпов, определённого типа средств поражения», — подчеркнул он. И добавить тут нечего. Созданные российской пропагандой мифы обнуляются один за другим, с шокирующей скоростью.