Вынужденные переселенцы после возвращения на свои земли будут получать пособия в течение 3 лет

«В Азербайджане существуют два закона, связанных с вынужденными переселенцами и беженцами. Один из них «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», другой «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц». Как передает Report, об этом сказал заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По его словам, в соответствии с этими законами вынужденные переселенцы теряют свой статус после возвращения на родные земли: «Что касается выдачи пособий, могу сказать, что даже после возвращения на родные земли наших соотечественников в течение 3 лет будет продолжаться выдача им социальной помощи и принятие мер социальной защиты».