Вынужденные переселенцы имеют право на компенсации — рабочая группа изучит международные механизмы

Многие граждане нашей страны в результате оккупации Арменией азербайджанских земель в одночасье лишились всего – привычной жизни, домов, имущества. Они вынуждены были спасаться бегством, чтобы сохранить свои жизни и жизни своих родных.

С возвращением наших земель вынужденные переселенцы смогут наконец вернуться в родные места, но там им придется начинать все буквально с чистого листа. Необходимо поднять вопрос о покрытии материального ущерба, который понесли эти люди.

В связи с этим Кафедра ЮНЕСКО по правам человека и информационному праву факультета права Бакинского государственного университета (БГУ) начала новый проект по подготовке комплексного международного отчета “О правах вынужденных переселенцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики”. Автор идеи и руководитель проекта ректор БГУ Эльчин Бабаев.

Была создана рабочая группа, в которую вошли известные ученые-юристы вузов Азербайджана, Украины, России, Турции и Казахстана, а также молодые исследователи, магистранты и студенты. Сопредседателями рабочей группы являются заведующий кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и информационному праву Амир Алиев, преподаватель этой кафедры, руководитель Юридической клиники БГУ Тургай Гусейнов, а также руководитель консалтинговой компании MQ Магомед Гулузаде.

Как рассказал в беседе с # М.Гулузаде, результатом деятельности рабочей группы станет комплексный отчет на азербайджанском и английском языках. В нем будет обширный анализ международного права.

«Мы изучим, как международные конвенции обеспечивают права вынужденных переселенцев на имущество, которое они были вынуждены оставить в оккупированных Армений районах. Наша армия освободила немало населенных пунктов, но в некоторых из них нет ни одного не разрушенного жилого дома, и куда обращаться людям за компенсацией? Наша комиссия исследует все эти вопросы и даст международно-правовую оценку имущественным правам вынужденных переселенцев. Будет исследовано международное законодательство, какими механизмами регулируется право вынужденных переселенцев на компенсации своего имущества», – сказал он.

В качестве прецедента можно назвать дело «Чирагов против Армении», которое было рассмотрено Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Это дело было выиграно, и его юридическую аналитику стоит изучить.

Гулузаде подчеркнул, что ЕСПЧ – один из механизмов, но комиссия будет рассматривать также механизмы ООН, Комитета по правам человека и других международных организаций.

По его словам, в нашей стране людей, которые могут потребовать компенсацию, сотни тысяч. Только к 1994 году вынужденных переселенцев из Карабаха было 700 тысяч.

Что касается размера ущерба, то он оценивается в миллиардные суммы.

«Когда мы смотрим фото и видеоматериалы освобожденных населенных пунктов, которые распространяет министерство обороны страны, то видим, что некоторые деревни нужно строить заново, так как все они разрушены до основания. У нас, – говорит эксперт, – будет доступ к архивным материалам Комитета имущества, и можно будет, изучив документы, узнать, у кого какое имущество и в каких размерах было в оккупированных районах. Речь, прежде всего, о домах, фермерских хозяйствах, заводах, транспорте».

Члены рабочей группы планируют совершить поездку в освобожденные регионы, чтобы на месте сделать фотоснимки. Будут привлечены к сотрудничеству исполнительные власти освобожденных районов, будет опрос граждан, оставивших там свое имущество, может быть, у них есть копии документов на собственность и они могут дать важную информацию.

Деятельность рабочей группы продлится порядка двух месяцев, и за это время предстоит проделать большую командную работу. Если будут сделаны выводы о том, что международное право недостаточно регулирует защиту права собственности вынужденных переселенцев, то отчет рабочей группы может стать инициативой для создания более эффективного механизма по выдаче компенсаций этой группе лиц.