В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о шантаже граждан фото- и видеоматериалами интимного содержания. Как правило, жертвы – женщины, посылавшие свои откровенные фото мужчинам. Те же использовали фото для вымогательства денег, угрожая разместить их в соцсетях. А недавно на удочку шантажистов попался директор средней школы №2 имени Ширвана Гасанова в селе Алпоут Уджарского района Орхан Рагимов, чьи интимные кадры были распространены в сети. Негодующие родители потребовали его отстранения от должности.

Ситуацию для # прокомментировал глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

– Можно ли говорить о том, что таких случаев стало намного больше?

— Статистика шантажа интимными материалами не публикуется, так что трудно сказать, стало ли их больше или же СМИ стали публиковать больше материалов на эту тему. Но появление интернета, затем веб-камер, наконец, социальных сетей придало шантажу такого рода естественный мощный толчок. Сейчас заочные знакомства в интернете нередко сопровождаются обменом откровенными фото, что может выйти человеку боком.

Например, угроза публикации фотографий может использоваться для склонения к нежелательным половым отношениям. Так, в феврале был зафиксирован инцидент в Геранбойском районе, когда некий Али шантажировал женщину А.Ф., неосторожно поделившуюся с ним своими фото, и под угрозой публикации требовал вступить с ним в половые отношения.

В некоторых случаях целью может быть устранение жертвы с должности. Но чаще всего у жертвы вымогают деньги. Причем цифры колеблются в зависимости от толщины кошелька и уступчивости жертвы. В этом году сообщалось о различных суммах: от 100 манатов, полученных шантажистом от 17-летнего подростка из Агджабединского района за нераспространение фотографий его сестры, до 9000 манатов от 55-летнего жителя Зардабского района. А вот в прошлом году из 56-летнего гражданина Великобритании Дж.Г. за 9 месяцев с помощью интимного шантажа сумели вытянуть 200 тыс. манатов.

Общим для всех этих случаев является то, что, начав с относительно с небольших сумм в 250-300 манатов и убедившись в том, что жертва не пойдет в полицию, шантажист на этом не успокаивается и продолжает регулярно «доить» жертву, нередко повышая ставки, пока где-то не перегнет палку.

– Как получают компромат и как на такие случаи реагируют правоохранительные органы?

— Обычно в таких случаях не бывает ни скрытых фотокамер в будуаре соблазнителя, ни взлома тайных фотоальбомов на персональных компьютерах. Почти всегда жертва предоставляет свои интимные фото или видео сама, выставляя их на сайтах знакомств в качестве саморекламы или обмениваясь ими с собеседником по переписке. Понятно, что у замужней женщины и 20-летнего холостого прощелыги разный социальный статус и, соответственно, разные последствия огласки интимной связи.

Естественно, что до тех пор, пока личность собеседника скрыта под псевдонимом, неизвестны ее/его адрес или телефон, а фото не включает лицо или какие-то уникальные элементы вроде интерьера комнаты, украшений или татуировок, шантажировать жертву невозможно. Обнаженное тело у многих похоже, фото обычно невысокого качества, и поэтому можно парировать шантаж тем, что это другой человек или фотомонтаж. Но жертвы обычно пренебрегают осторожностью и сообщают о себе еще что-то, что позволяет ее идентифицировать: место работы, номер телефона и т.п. И тогда шантажист «подсекает удочку».

Я уже не говорю об очевидных случаях, когда стороны прекрасно знают друг друга. Например, при т. н. «служебных романах», сексуальных отношениях учителей с учениками, сексе между одноклассниками, односельчанами и т.п.

Так что, как правило, при обращении жертвы в полицию, у нее изначально бывает достаточно зацепок и проблему в расследовании может создать лишь сама жертва, из стыдливости о чем-то умалчивающая, либо проявляющая глупость, уничтожая улики, доказывающие шантаж (скриншоты переписки, смс-сообщения и пр.).

– Кто обычно выступает в роли жертвы?

– Жертвами интимного шантажа бывают люди, вынужденные по тем или иным причинам скрывать от общественности свои половые связи. Это могут быть люди, вовлеченные во внебрачные связи, инцест, гомосексуализм, садомазохистские практики, даже обычные половые связи между неженатыми людьми, но вне брака и в сельской местности. Все это не является преступным с точки зрения закона, но строго порицается обществом. В каких-то случаях бывают и претензии со стороны закона, например, при интимных отношениях с несовершеннолетними, проституции, порнографии.

В этом году самой юной жертвой, по-видимому, была 13-летняя девочка из Сумгайыта, интимные фото которой оказались у некоего мужчины, требовавшего деньги за нераспространение этих фото в соцсетях. Самая старшая из заявленных жертв — это 55-летний житель Зардобского района, которого 10 лет шантажировали женщина с двумя дочерями.

В каких-то случаях шантажируют не саму «порномодель», а ее родственников, спекулируя на чести семьи, как в случае упомянутым с 17-летним парнем из Агджабеди. В других историях шантажисты мстят бывшим супругам. Например, в марте в Геранбойском районе 30-летнюю женщину шантажировал бывший муж. Женщина развелась с ним, вышла замуж за другого, но поддерживала интимные отношения с первым мужем. За это и поплатилась 1500 манатами, когда «бывший» пригрозил сообщить ее мужу и родителям об интимных отношениях между ними. 46-летнего жителя поселка Масазыр, наоборот, шантажировали его даже не зарегистрированная, а гражданская жена и ее брат, заставив раскошелиться на ремонт ее дома (4 тыс. манатов).

Среди жертв шантажа немало замужних или разведенных женщин бальзаковского возраста, развлекающихся с молодыми парнями, годящимися им в дети. Немало и взрослых мужчин с «бесом в ребре», заглядывающихся на юных девиц. Такими отношениями «весна-осень» на свою беду нередко соблазняются учителя.

Кстати, директор из Уджарского района не был единственным учителем, ставшим жертвой шантажистов. В апреле 22-летнюю учительницу из Сиязанского района довели до попытки самоубийства трое старшеклассников ее школы, вымогавшие у нее деньги под угрозой распространения ее интимных фотографий. К счастью, суицид вовремя предотвратили. Еще одна 46-летняя учительница средней школы из Баку расплатилась с шантажистом суммой в 3 тыс. манатов и мобильным телефоном. Но там речь шла об огласке не в школе, а в семье жертвы, хотя ее бывший любовник мог добраться и до школы.

– Как вести себя тем, кто попал в такую щекотливую ситуацию?

– В этом году подали заявления в полицию об интимном шантаже не менее 20 жертв. Некоторые из них терпели аж 10 лет, другие пытались покончить с собой. Говоря о суицидах, которых случается несколько сотен в год, нельзя не заметить, что подозрительно часто они совершаются без оставления прощальных записок с оглашением причин своего поступка (или же эти записки находят и скрывают от следствия родственники самоубийц). Причем самоубийцы, по формальным данным, попадают в группы риска для интимного шантажа: подростки-школьницы, замужние женщины с детьми, молодые солдаты в армии и пр. Так что, возможно, часть самоубийц — это жертвы интимного шантажа, которые предпочли огласке уход из жизни.

Но так поступают не все. В июне пресса смаковала громкий скандал 3-хлетней давности с предвыборным шантажом 60-летнего депутата. Если исключить морализаторские нотки, то депутат продемонстрировал правильный подход к шантажу: сообщил в полицию, та перевела запрошенную сумму и поймала шантажистку, что называется, на горячем. Дело дошло до суда. В этом случае жертва могла опасаться, что проиграет выборы конкурентам или что от него отвернется семья. Наверняка у этого мужчины произошло тяжелое объяснение с семьей, но в результате, семья, в первую очередь сын, встала на его сторону и дала отпор.

Жертвам надо осознать, что шантажист будет вытягивать из них деньги, пока жгучая тайна как-то не всплывет. Например, когда семья обнаружит, что из семейного бюджета куда-то утекают крупные суммы, что жертва тайно с кем-то встречается и переписывается и т. д. Поэтому лучше всего переступить через панический страх, собрать доказательства шантажа и вовремя обратиться в полицию, пока интрижки на стороне или шалости в интернете не дополнились расхищением семейного бюджета или отчаяние не толкнуло жертву в петлю.

Особняком отмечу реакцию некой женщины, которая в июле в ночное время повредила камнем припаркованный в одном из кварталов Баку автомобиль шантажиста. О случаях мести со стороны жертв в прессе сообщают намного реже. Но все же бывает и так, что жертвы предпочитают обращению в полицию совершение самосуда над шантажистом, причем чужими руками. Такого рода инцидент фигурировал, например, в известном деле Гаджи Мамедова, жену родственника которого соблазнил и шантажировал госчиновник. Гаджи жестоко разделался с ним, и это было единственное убийство, за которое он не покаялся на суде.

– Что грозит шантажистам по закону?

– Как я уже сказал, в подавляющем большинстве случаев шантажист бывает известен жертве, и отыскать его не составляет большого труда. Проблема лишь в том, чтобы доказать полиции, что шантаж действительно имел место. Это не всегда легкая задача, так как устные разговоры, не записанные на диктофон, к делу не пришьешь. А различные сомнения, нередко усугубляемые недоговорками жертв, полиция по закону обязана трактовать в пользу обвиняемого.

Основной применяемой для обвинения статьей Уголовного Кодекса при интимном шантаже является ст. 182 «Вымогательство», предусматривающая наказание за «требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, а равно под угрозой уничтожения принадлежащего им имущества». По разным пунктам этой статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 17 лет.

В некоторых случаях, могут быть применены и другие статьи УК, например, ст. 151 («Понуждение к действиям сексуального характера»), ст. 152 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), ст. 153 («Развратные действия» в отношении несовершеннолетних), 242 («Незаконное распространение порнографических материалов или предметов»).

В случае регистрации заявления, полиция обычно проводит расследование, но о дальнейших действиях по делу почему-то в СМИ не сообщается. Для меня, как правозащитника, это странно, т.к. опубликованная информация о строгом наказании шантажистов могла бы кого-то удержать от совершения подобных преступлений.