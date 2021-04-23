Выкрутасы пожилого ловеласа: народ жаждет зрелищ

Гусейнбала Мираламов исключен из партии «Ени Азербайджан». Решение об этом было принято сегодня на заседании правления ПЕА. Мираламов также был исключен из Совета ветеранов ПЕА. В этом Совете он успел побыть членом совсем недолго, всего пару месяцев. Куда более продолжительным было его присутствие в качестве депутата ММ. Гусейнбала-муаллим является трижды… нет, не Героем Социалистического Труда, а депутатом ММ.

Может возникнуть вопрос, прямо как из кинофильма «Бриллиантовая рука»: «И что же, все эти годы он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?» Ответ будет из того же кинофильма: «Нет, все эти годы он искусно маскировался под порядочного человека». Еще бы — аж автором книг представлялся и даже членом Союза писателей был. И вот, одно неловкое и несвоевременное движение рукой, и вляпался трехкратный депутат в скандал. Не понял он, скорее всего, как отключается видео на его компьютере, и все увидели то, что увидели.

Потрясающую интуицию и понимание существующей конъюнктуры проявило руководство Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Оно еще вчера освободило Мираламова от должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии данного вуза. Поразительно, но даже после того, как видео с Гусейнбалой-муаллимом и его секретаршей увидели сотни тысяч человек и даже после того, как его поперли из вуза, за этого любвеобильного старца вступились.

Правда, это были, сам многократно попадавший в скандалы разного рода Хады Раджабли, который является давним другом и одноклассником проказника Гусейнбалы, и известный своими несуразными, неуместными комментариями депутат ММ Эльман Насиров. Последний приятно удивил тем, что знает, что такое видеомонтаж. В любом случае, все сомнения насчет того, что это была рука Г.Мираламова, а не чья-то иная, были сняты решением ПЕА.

И тут хотелось бы сказать несколько слов вдогонку этому случаю. Во-первых, было бы неплохо прикрыть на распространенных кадрах лицо дамы, которую приласкал Мираламов. Потому, что у нее тоже есть родные и близкие. И несложно представить, каково теперь самой «героине» видео и ее родне. О Гусейнбале не говорю специально, ибо с него, как с гуся вода. Беднее, после всего случившегося, он не станет. А все остальное ему, мягко говоря, по боку.

Теперь, напоследок, касательно бурной реакции социальных сетей на произошедшее. В Азербайджане есть куча нерешенных социально-бытовых, экономических проблем. В частности, проблема адаптации к мирной жизни участников 44-дневной Отечественной войны. Плюс, на нашу страну оказывают давление различные государства мира. Совершенно открыто реализуется политика «двойных стандартов», от официального Баку требуют вернуть армянских диверсантов, которых именуют «военнопленными». На этом фоне зашкаливающее, просто поразительное внимание к выкрутасам пожилого ловеласа не просто удивляет, а шокирует. Впрочем, так было всегда и везде. Народ, в своей подавляющей массе требует хлеба и зрелищ. И недостаток первого часто компенсируют переизбытком второго…