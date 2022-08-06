В минобороны Турции заявили, что выход еще четырех сухогрузов с украинским зерном ожидается 7 августа из трех портов Украины, передает ТАСС.

«Завтра из четырех портов Украины ожидается выход четырех сухогрузов. Один выйдет из Одессы, три — из Черноморска, всего четыре судна» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сухогруз Razoni, на борту которого находится украинское зерно, изменил маршрут и прибудет в ливанский порт Триполи во вторник утром.

До этого минобороны Турции подтвердило информацию о том, что утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном.