В Баку и на Абшеронском полуострове 13 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 12 на 13 августа и утром в некоторых местах возможен временами дождь, гроза.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 21-24, днем 29-33 градуса тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны ливни интенсивного характера, град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Восточный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью 20-24, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.