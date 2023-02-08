Разрушительное землетрясение в Турции породило массу вопросов к качеству многоэтажных жилых строений в нашей стране. Выдержит ли город стихию или многоэтажки сложатся, подобно карточным домикам?

Конечно же, перспектива строений зависит от силы землетрясения и его продолжительности, так что лучше судьбу не испытывать. Но от качества строительства и соблюдения требований к сейсмической устойчивости зависит многое. Не последнее значение имеет и расстояние между зданиями – оно прописано в Градостроительном кодексе республики. Вот только глядя на строящиеся впритык высотки, в соблюдение требований этого документа плохо верится. Ведь если закрывают глаза на очевидное, где гарантия, что контролируют все остальное?

Но здесь интересно другое. Под общую тревогу о будущем строящихся домов, если город все же тряхнет, иные публичные оракулы решили, «не отходя от кассы», пролоббировать интересы застройщиков. Мол, с новостроем у нас все в порядке, а если придет стихия, то полягут стройные ряды малоэтажных домов. Отслуживших свой срок ветеранов насчитали ровно 11 тыс. по столице… Но так ли это на самом деле?

Граждане и неангажированные эксперты уверены, что, если что и выдержит землетрясение в нашей столице, то именно наследие советского жилстроя. Свою роль в такой уверенности сыграл не только резонный стереотип о высоком уровне контроля строительства в советское время, но и вполне убедительные аргументы. Главный из них – здания в те времена строились не просто на совесть, но и были рассчитаны на силу подземных толчков до семи — восьми баллов. Конечно же, в подходах к такому строительству учитывались свойства грунта, а он за истекшие годы «подкачал» из-за повышения уровня грунтовых вод.

В результате устойчивость зданий тоже ухудшилась, но по прочности стен и добротности фундамента старые дома не идут ни в какое сравнение с новостройками и могут выстоять при землетрясении. Так что, по мнению многих, опасность хрущевок, о которой сегодня судачат лоббисты строительных компаний, мнимая, и дома такого типа самые надежные, если сравнивать с новостройками. Поскольку речь о сейсмостойком строительстве с использованием специальных укрепляющих конструкций и антисейсмических поясов. Сейчас антисейсмичные пояса при строительстве жилых зданий практикуется в исключительных случаях.

Правда и то, что многие старые дома хоть и добротные, многолетний вандализм сказался на их устойчивости. Например, в подвалах таких домов разрушены перегородки, многие строения заполнены отходами или грунтовыми и канализационными водами. Наконец, первые этажи зданий, расположенных вдоль дорог, переделываются под нежилые объекты, для чего проводятся изменения в конструкции, несущие стены разрушают, вместо них устанавливают двери и витрины. Все это приводит старые здания в аварийное состояние.

Что же касается новостроек, по мнению специалистов, заявленная сейсмостойкость сегодняшних зданий высокая – до 9-10 баллов, но можно ли верить таким уверениям, если даже расстояние между домами не соблюдается? А ведь строительство многоэтажных зданий низкого качества на близком расстоянии друг от друга может привести в случае стихийного бедствия к трагедии. Поскольку, если даже одно из таких зданий построено некачественно, оно во время землетрясения может обрушиться на стоящие рядом дома. К тому же беспокойство вызывают не только сейсмоустойчивость и качество многоэтажных домов, но и возможность эвакуировать оттуда людей. Наконец, не единожды говорилось, что в сейсмозоне с активностью 8-9 баллов, как у нас, строить методом залива бетона здания выше 9-ти этажей и выше 30 метров категорически запрещено. Кроме того, доказано, что сейсмостойкость здания во многом зависит от его формы, и строить сооружения в виде бокала в сейсмически активной зоне нельзя, но у нас про это как будто не знают…

PS:

В Центр Сейсмологической службы Азербайджана для получения заключения по поводу строящихся зданий с 2019 года обращений не было.

Об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, в прежние годы сотрудники центра на основании обращений проводили сейсмологическую оценку территорий, где предусматривалось строительство, и предоставляли заключение.

«Несмотря на все мои предупреждения, реакции на мои слова не последовало. К сожалению, начиная с 2019 года, подобных обращений не было».