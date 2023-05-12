Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея в пятницу на базе в городе Чхонджу начали масштабные регулярные учения Soaring Eagle с привлечением около 60 самолетов, в том числе малозаметных истребителей F-35A. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, маневры продлятся до 19 мая, в них принимают участие примерно 260 человек. Помимо F-35A, в учениях задействовали истребители F-15K, KF-16 и самолет-заправщик KC-330. Тренировки предусматривают несколько сценариев, в том числе проникновение сил специального назначения противника или его авиации на территорию Республики Корея, а также запуск крылатой ракеты.

Участники маневров отработают удары по «ключевым средствам и объектам, источникам провокаций» неприятеля, отмечается в сообщении. ВВС также отрепетируют нанесение быстрого превентивного удара по наземным целям, таким как артиллерийские батареи, мобильные ракетные комплексы.

«Цель нынешних учений — приобретение возможности дать быстрый ответ на продолжающиеся провокации и угрозы противника, обеспечение операционного потенциала посредством проверки возможностей по нанесению ударов», — сказал полковник ВВС Южной Кореи Вон Гвон Су, командующий учениями.

Маневры Soaring Eagle впервые прошли в 2008 году. С тех пор они проводятся один или два раза в год, указывает Yonhap.