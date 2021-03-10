ВВС Турции нейтрализовали десятки террористов РПК на севере Ирака

ВВС Турции в ходе воздушной операции в регионах Хакурк и Кандиль на севере Ирака нейтрализовали 25 террористов РПК, заявил глава турецкого Миннацобороны Хулуси Акар в ходе визита в Бухарест, передает Анадолу.

По его словам, среди ликвидированных боевиков — один из главарей группировки.

“Мы предупреждали, что террористическая организация РПК не будет чувствовать себя спокойно нигде, в том числе и в Кандиле. Террористам больше некуда бежать”, — заявил Акар.

По его словам, Турция продолжает борьбу против “всех угроз и опасностей, направленных на безопасность страны и нации, особенно со стороны [террористических организаций] FETÖ, PKK/YPG и ДЕАШ”.