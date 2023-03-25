Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов заявили, что провели испытания образца гиперзвуковой ракеты AGM-183A в марте текущего года. Об этом сообщает портал Defense News.

В материале говорится, что 13 марта в американском штате Калифорния состоялся второй тестовый запуск прототипа данной гиперзвуковой крылатой ракеты. Он был осуществлен межконтинентальным стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress.

При этом в публикации не сообщается, прошли испытания успешно или нет. По данным ВВС США, «они достигли некоторых целей». Иные подробности не приводятся.