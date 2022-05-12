Противник не прекращает наносить авиаудары по «Азовстали».

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

«В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода «Азовсталь». Противник не прекращает наносить авиационные удары», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 мая на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода «Азовсталь» потребует значительных усилий и большого количества войск.

На территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов половина из них тяжелораненые.