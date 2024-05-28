Иран впервые передал России новейшие авиабомбы Qaem-5 («Каим-5»), которые могут устанавливаться на ударные беспилотники и имеют дальность полета до 40 км. К такому выводу пришел военный эксперт Bild Юлиан Репке, проанализировав видеозапись с места падения иранского тяжелого беспилотника Mohajer-6, который разбился в минувшее воскресенье в Курской области.

Как предполагает Репке, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал, не долетев до цели. Судя по видео, беспилотник нес на борту авиабомбы Qaem-5, которые до этого не применялись российской армией в войне против Украины.

По мнению Репке, использование таких авиабомб может говорить о «новом уровне» военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. В самом Иране авиабомба Qaem-5 была принята на вооружение в августе 2019 года. Она имеет телевизионное наведение и может оснащаться различными типами боеголовок.

В свою очередь беспилотник Mohajer-6, который был использован российской армией для доставки авиабомбы, считается самым успешным экспортным дроном Ирана, отмечает «Русская служба Би-би-си». Он предназначен как для разведки, так и для боевых действий. Дрон имеет максимальную взлетную массу 600 кг, а дальность его полета составляет около 2 тыс. км. При этом он может совершать полет на высоте до 5,5 км. С начала войны в Украине российские войска уже эксплуатировали Mohajer-6, но без авиабомб.

До этого Иран передал России сотни беспилотников, в том числе дроны-камикадзе Shahed-136, а также артиллерийские и танковые снаряды. Кроме того, Иран разрешил разместить производство дронов-камикадзе на территории России. В начале этого года, по данным западной разведки, Тегеран договорился с Москвой о поставках баллистических ракет, однако факта их передачи до сих пор зафиксировано не было. В ответ на это лидеры ЕС пригрозили Ирану расширением санкций. (moscowtimes.ru)