ВВС ливийской армии нанесли удары по единственному гражданскому аэропорту Триполи

Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла в воскресенье удары по единственному действующему в столице Ливии международному аэропорту Митига. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

О последствиях налета информации пока не поступало. Ранее ВВС Хафтара уже бомбили воздушную гавань, заявляя, что на ее территории находится штаб управления поставляемыми Турцией столичному Правительству национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) беспилотниками, которые используются для атак на армейские формирования. После одного из таких ударов в сентябре она полностью приостановила работу, возобновив ее только 12 декабря.

Митига — военный аэродром, который давно принимает внутренние и международные рейсы, поскольку главный аэропорт Триполи серьезно пострадал во время столкновений июля 2014 года между вооруженными формированиями лояльной ЛНА «Зинтанской бригады» и происламистским альянсом «Рассвет Ливии». Тогда в боях практически полностью была уничтожена инфраструктура этого транспортного узла: 90% самолетов оказались повреждены или сожжены, была разрушена контрольно-диспетчерская вышка, взлетно-посадочная полоса требовала капитального ремонта.

По данным Al Arabiya, самолеты ЛНА за минувший день семь раз бомбили позиции проправительственных сил в Триполи. Как утверждает Al Jazeera, в результате атаки с воздуха на востоке столицы погибли женщина, двое мирных жителей получили ранения.(ТАСС)