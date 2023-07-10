ВВС Китая и Таиланда накануне приступили к совместным военным учениям Falcon Strike 2023, которые проходят ежегодно с 2015 года, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

«Учения основаны на принципах взаимной выгоды, стандартах реалистичного и практического боевого обучения. Они еще больше укрепят уровень подготовки ВВС Китая и Таиланда», — заявил представитель китайских военных Чэнь Цзюнь.

Церемония открытия состоялась накануне на базе ВВС Таиланда «Удорн», расположенной менее чем в 50 км от Сиамского залива. С китайской стороны в учениях участвуют истребители, бомбардировщики, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и силы ПВО.

Премьер Таиланда Прают Чан-Оча поддерживает тесные связи с Пекином по ряду вопросов, включая безопасность, отмечает SCMP.

Издание напоминает, что Пекин и Вашингтон соперничают за военное преобладание в регионе, усиливают связи с союзниками. Так США в 2023 году уже провели ряд учений с Японией, Южной Кореей, Индией, Индонезией и Филиппинами.

В свою очередь КНР в марте впервые организовала совместные военно-морские маневры с Камбоджей. Кроме того, весной 2023 года прошли учения Китая с Сингапуром, а также с Лаосом.