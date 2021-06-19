Летный состав Военно-воздушных сил Азербайджана (ВВС), который примет участие в международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орел – 2021», приступил к подготовительным тренировкам. Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, военные пилоты осуществили полеты для изучения зон полетов воздушного пространства, взлетно-посадочных полос на территории и аэронавигационную ситуацию по маршруту, в том числе ознакомления с условиями на аэродромах взлета, посадки и запасных.

В то же время представители команд различных стран в рамках подготовительных тренировок осмотрели районы, где во время полетов будут выполняться задания.

В международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орел – 2021», которые стартуют 21 июня, задействованы два самолета МиГ-29 и два самолета Су-25 ВВС Азербайджана.