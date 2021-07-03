Общий ущерб, нанесённый пандемией коронавируса международному туризму может стоить ВВП Турции в 2020 году 93 млрд долларов, говорится в докладе Конференции Организации Объединённых Наций по развитию торговли (ЮНКТАД).

На долю международного туризма приходится около 5% ВВП Турции, и в 2020 году в стране произошло 69%-ое сокращение числа международных туристов, уточняется в докладе.

Падение спроса на туризм в стране оценивается в 33 млрд долларов, говорится в документе, что приводит к потерям в тесно связанных секторах, таких как продукты питания, напитки, розничная торговля, связь и транспорт, что делает общее сокращение производства в Турции на 93 млрд долларов, что примерно в три раза превышает первоначальный шок от пандемии, подчеркнули в ЮНКТАД.

Согласно отчёту, только снижение туризма привело к потере реального ВВП примерно на 9%.

В докладе говорится, что международный туризм и его тесно связанные секторы понесли, по оценкам, потери в размере 2,4 трлн долларов в 2020 году из-за прямых и косвенных последствий резкого сокращения числа международных туристов.

Аналогичная потеря может произойти в этом году, предупредили в ЮНКТАД, отмечая, что восстановление туристического сектора в значительной степени будет зависеть от распространения вакцин против COVID-19 во всем мире. мирного туризма ЮНВТО указывает на снижение на 88 процентов.