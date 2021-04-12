Ввели запрет на использование цветной пленки в верхней части лобового стекла автомобилей

Президент Ильхам Алиев утвердил предложенные изменения в закон «О дорожном движении».

Cогласно закону, изменился перечень неисправностей транспортных средств.

К числу неисправностей транспортных средств, ограничивающих видимость водителя, портящих прозрачность стекла, создающих угрозу травмы участников дорожного движения, относится и установка жалюзи.

Отменяется положение о приклеивании цветной, прозрачной пленки на верхнюю часть лобового стекла автомобилей и автобусов. А использование изготовленных промышленным способом цветных стекол (кроме зеркальных), выпуск которых соответствует требованиям государственных стандартов, будет разрешено.

Следует отметить, что Кабинет Министров определит порядок установки штор, жалюзей и пленок на стекла транспортных средств при условии, что они не ограничивают видимость водителю.

| 2021-04-12T18:52:52+04:00 12 апреля 2021, 19:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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