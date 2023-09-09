В Гааге (Нидерланды) проходит молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает azerisport.com, в третий день ЕВРО на татами вышли еще пятеро спортсменов Азербайджана – Вугар Талыбов, Исмаил Заманов (оба – 90 кг), Кянан Насибов (+100 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Талыбов вышел в финал, где проиграл. Насибов, пройдя утешительный блок, уступил в решающей встрече за бронзу. Сулейманова проиграла в 1/4 финала, а потом и в утешительной схватке, завершив выступление.

Таким образом, в активе азербайджанских дзюдоистов 6 (1-2-3) медалей. Ранее Низами Имранов (60 кг) стал чемпионом, Айдын Рзаев (66 кг) проиграл в финале, а Айдан Велиева (52 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) завоевали бронзу.

Завтра пройдут смешанные командные соревнования.