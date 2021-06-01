Сербия не собирается вводить санкции против Китая и России, хотя и находится на пути вступления в ЕС. Об этом заявил во вторник сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала Happy TV.

«Мы находимся на пути в Европейский союз. Сербия военно нейтральна. Но Сербия также в отличие от некоторых других, находящихся на европейском пути, не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией. И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка», — заявил Вучич.

«Это наша политика, это никакое не балансирование, это наилучшая политика, которая показала себя и во время коронавируса, во время покупки вакцин и всего другого. Это лучшая политика для граждан этой страны, и здесь нет большой философии. Такую политику мы продолжим, пока сможем ее проводить, а потом пусть какие-то другие специалисты приходят и проводят свою политику», — заявил сербский лидер.(ТАСС)