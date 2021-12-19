Сербии удалось избежать энергетического кризиса благодаря закупкам мазута в Азербайджане и Иране. Об этом президент страны Александар Вучич заявил во время посещения ТЭС «Костолац», передает ТАСС.

«В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам».