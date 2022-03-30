Оперативная пауза, взятая российскими войсками в Украине после трех недель непрерывных боев и потерь, сильно затянулась. Постоянные удары украинских войск по колоннам снабжения увеличивают логистические проблемы агрессора, поэтому он не в состоянии сосредоточить планируемое количество войск и предоставить им необходимые боеприпасы, продовольствие и горючее.

С другой стороны, есть проблемы с пополнением личным составом. Для их решения практически выведен российский контингент с базы в Гюмри, из Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии. Возможно, что и миротворческий контингент в Карабахском регионе Азербайджана тоже был бы серьезно сокращен, но вот возникли, мягко говоря, разногласия из-за позиций вокруг села Фаррух.

Истерика в Ереване, возникшая очень некстати для Москвы, заставила российское командование несколько затормозить сокращение своего миротворческого контингента.

Как сообщает Генеральный штаб украинской армии (ВСУ), по состоянию на тридцать четвертый день зафиксирован вывод некоторых подразделений российских войск с территории Киевской и Черниговской областей.

На Донецком направлении противник увеличил огневую мощь и активизировал штурмовые действия в большинстве районов. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль Попасной и многострадального Мариуполя. На то, что на Донбассе обострится обстановка, указывает и очередное заявление министра обороны России Сергея Шойгу. По его словам, российская армия сейчас направит все силы на Донбасс, так как первый этап спецоперации выполнен.

Отсюда следует два вывода. Во-первых, Первоначальный план скоротечной войны с захватом Киева, Харькова и Одессы полностью провалился. Более того, российская армия понесла такие потери во всех смыслах, что не может вести активные действия по многим направлениям.

Во-вторых, есть вариант после сосредоточения основной массы войск вторжения на Донбассе и на юге вблизи Николаева и Херсона попытаться произвести широкий охват крупной группировки украинских войск на востоке страны.

Такой план прозрачен и очевиден из конфигурации линии фронта даже невоенному человеку более или менее знающего географию Украины.

Есть еще один фактор, заставляющий сосредотачиваться именно на востоке и юге. Здесь более короткое логистическое плечо и легче снабжать войска всем необходимым. Хотя и тут есть различия.

Проблема в том, что вдоль азовского и черноморского побережья нет железных дорог или их очень мало как в Херсонской области. Так сложилось, что железные дороги в основном меридиальные из Запорожья, Днепра или Одессы. Так что придется все же полагаться на автомобильный транспорт со всеми его проблемами.

Кардинальное изменение российских планов войны немедленно отразилось на поведении союзника Путина президента Беларуси Александра Лукашенко.

В течение месяца войны белорусские войска на границе с Украиной совершали бесконечные перемещения и ротации. В определенные дни их концентрация достигла величины достаточной для вторжения. Украинский Генеральный штаб ожидал его между 21 и 23 марта.

Примерно к этому времени российская агрессия против Украины перешла в стадию зависания. В том числе и потому что вторгнувшиеся войска испытывали острую нехватку личного состава.

В этом смысле белорусская армия представляла определенный инструмент для некоторого смягчения такой ситуации. Как отметил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, войска Беларуси насчитывают не более 50 тысяч человек. Из них — максимум 25 тысяч боевого личного состава. На территорию Украины может зайти не более 5-10 тысяч человек, и они едва ли сумеют добиться какого-либо успеха. Путин рискует еще больше, толкая Лукашенко на войну.

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что единственная стратегическая задача белорусской армии заключалась бы в том, чтобы отсечь поставки западной помощи, которая идет в Украину. Направление возможного наступления — Луцк — Львов. Сомнительно, что у них получилось хотя бы до Луцка дойти. Потому что украинская армия готова их там встретить с самого начала войны.

Никакого вторжения белорусской армии в Украину не произошло. Более того, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 23 марта во время посещения Гродненской области заявил, что белорусские Вооруженные силы не принимают и не планируют какого-либо участия в боевых действиях на территории Украины. Вскоре аналогично высказался и Александр Лукашенко.

Причин того, что белорусский лидер откровенно кинул своего российского патрона достаточно много. Как военного, международного, так и внутреннего характера.

Несмотря на громкие заявления и бесконечные парады белорусская армия недалеко ушла от советской. Она устроена по лекалам прошлого и вооружена за немногим исключением устаревшим оружием. Отсюда следует, что по-настоящему сражаться с хорошо вооруженной отечественным и западным оружием украинской армией она не в состоянии.

Офицерский и рядовой состав не имеет навыков ведения современной войны. Все военные маневры проводились с российской армией, в которых белорусская всегда выступала в роли статиста.

Вторжение в Украину чревато было бы полным разгромом с большими потерями, что имело для Лукашенко непредсказуемые политические последствия.

Следующий фактор. Такая война с Украиной крайне непопулярна в белорусском обществе, даже среди отпетых сторонников Лукашенко. Боевой дух белорусских военных был бы на очень низком уровне, что однозначно отразилось на результатах операции.

Были достаточно большие основания полагать, что в случае вторжения большое число белорусских военных просто сдалось бы в плен. Зачем им воевать за непонятные имперские интересы Путина.

И еще одно. У Лукашенко нет никакой уверенности в поведении значительной части белорусских военных. Ведь они прекрасно знают, что в рядах украинской армии сражаются белорусские подразделения, в частности, батальон им. Кастуся Калиновского недавно принявшего присягу на белорусском языке. Солдаты и офицеры батальона не скрывают, что после победы в Украине они пойдут свергать режим Лукашенко с оружием в руках.

Что произойдет, если встретятся белорусские военные с патриотами из украинских белорусских подразделений, предугадать никто не может. Тем не менее, Лукашенко должен считаться с тем, что его армия может повернуть оружие против него. И справиться с таким оборотом событий он просто не может и на помощь Путина не следует рассчитывать. Никол Пашинян с этим столкнулся уже во второй раз.

В Минске уже поняли, что Путин в Украине потерпел стратегическое поражение и война закончится для него весьма плачевно. Чем больше он разрушает украинские города, тем больший счет ему будет выставлен. В таких условиях картофельный фюрер предпочел соскользнуть и постараться увернуться от самого плохого варианта. И, похоже, что ему это удалось.

По мере отвода российских войск от Киева, Чернигова, Сум и Харькова пропадает всякий смысл во вторжении белорусских войск в Украину.

Из этого следует, что украинское командование сможет перебросить значительную часть войск от Луцка и Ровно на восток и юг и тем самым усилить свою группировку.

План Б Путина не осуществится точно так же, как и его план А.