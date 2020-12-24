Вторая военная база в Армении – кому она нужна?

Россия может разместить на территории Армении вторую военную базу, которая будет находиться близ границы с Азербайджаном. С таким предложением выступила армянская оппозиция, передает российское издание «Военное обозрение».

По мнению лидера партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, Армения должна подписать с Россией новое соглашение по безопасности, в рамках которого предусмотреть создание второй российской военной базы на юге страны в Сюникской области (Зангезур), граничащей с Азербайджаном. Он подчеркнул, что переговоры о новой базе России «жизненно важны» для Армении.

«(…) считаем жизненно важным начать безотлагательные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база станет, с одной стороны, опорой эффективной, динамичной деятельности российских миротворческих сил в Карабахе, с другой стороны, гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе», — заявил Марукян.

Армянский политик отметил, что у Армении уже имеется положительный опыт размещения 102-й российской военной базы в Гюмри.

Интересно разобраться, что стоит за этим? Уж не с подсказки ли Москвы озвучивается эта «инициатива»? Естественно, ничего хорошего такая затея никому не принесет. Может, это попытка создать дополнительный «аргумент» против Азербайджана, на случай если через 5 лет Россия не захочет выводить своих миротворцев и передавать Нагорный Карабах под управление Баку?

Своими соображениями по этому поводу делятся с # известные иностранные аналитики.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Мне кажется, что армянскими политиками в этом случае руководит скорее страх и неуверенность в будущем, а не ретрансляция новых «хотелок» Москвы.

Почему я так считаю? Простая математика. Русские, по открытым источникам, тратят в год на содержание одного военнослужащего в среднем 64 тыс. долларов. В Гюмри, на российской военной базе, находится приблизительно 5 тыс. военнослужащих. Соответственно, в год сумма набегает немаленькая — в районе 325 млн. долларов и не понятно, включены ли сюда суммы, необходимые для обслуживания базы, ремонта техники и поддержания ее жизнедеятельности.

Опять-таки, если верить российским источникам, заявленные расходы 8 российских военных баз в разных государствах на постсоветском пространстве составляли на 2018 год 19 триллионов рублей, в среднем по 2,5 триллиона на такую базу как в Гюмри.

И спрашивается, зачем еще один огород городить? Армения не такая и большая страна, чтобы возникла ощутимая потребность в еще одной базе, которую нужно запускать с нуля и тратить огромные ресурсы. Россияне, конечно, ради имперского «понта» и ощущения величия привыкли разбрасываться деньгами, но не до такой же степени. Да и денег уже на такую авантюру нет.

С оперативной точки зрения ценность такой базы тоже сомнительная. Тогда уже сразу стоит договариваться о базе на территории Азербайджана, чего, я надеюсь, никогда не будет.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Я абсолютно убежден, что нынешние протесты в Армении спровоцированы из Москвы, чтобы сменить Пашиняна на кремлевскую марионетку.

Поскольку новое армянское государство в первой половине XIX века создавалось как форпост России на Южном Кавказе, прежде всего против Ирана и Османской империи, а впоследствии превратилось в опорный пункт против всего исламского мира в регионе, то нет никакого сомнения в том, что размещение дополнительных воинских контингентов на армянской территории спровоцировано Москвой и полностью соответствует её интересам.

Но не только — армянское государство, показавшее в ходе только что завершившейся войны свою полную нежизнеспособность, в принципе не может существовать вне сферы русского имперского влияния, без экономической, политической, энергетической и, конечно же, военной, опоры на Россию. Именно с такой точки зрения и следует воспринимать всё происходящее. Азербайджану же следовало бы тщательно продумать возможность интеграции в НАТО, а для этого тщательно избегать ситуаций, которые формально сделали бы его государством, имеющим «незакрытые территориальные споры», поскольку политика России, в том числе в Армении и, вне всякого сомнения, в Карабахе, прежде всего, направлена именно на недопущение этой интеграции — с Турцией в узком и с НАТО в широком смысле этого слова.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— То, что происходит — закономерный результат военной эскалации в Нагорном Карабахе. Разыграв эту партию на пару с Турцией, Россия оказалась в тактическом выигрыше, получив возможность усилить свой политический контроль над Ереваном, развернуть свой контингент в Карабахе ближе к территориям Азербайджана и Ирана, и расширить военную инфраструктуру, в том числе открыв вторую базу, если до этого дойдёт.

Думаю, здесь дело не в миротворцах, а в попытке Москвы зацементировать своё влияние на Кавказе, в частности через расширение и усиление своих организационно-политических сетей в Армении и военной инфраструктуры на территории Армении и Карабаха, отталкиваясь от ввода миротворцев. Безусловно, это сделает любой новый конфликт в этом регионе ещё более управляемым со стороны России и Турции, и сузит свободу манёвра Армении и Азербайджана.