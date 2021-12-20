В эти дни, когда поступают первые обнадеживающие вести о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщается, что Турция и Армения также делают первые шаги в урегулировании отношений: обсуждается открытие чартерных авиарейсов между Стамбулом и Ереваном, назначаются представители, ответственные за восстановление отношений.

Заметим, что Анкара уже назначила своего представителя. Им будет бывший посол Турции в США Сардар Кылыч. С армянской стороны представителем назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Признаться, эти сообщения были встречены в Азербайджане неоднозначно, даже прозвучали заявления типа, а не торопится ли Анкара? Напомним, что Турция была одной из первых государств, которая признала независимость Армении. Но потом из-за армяно-азербайджанского конфликта были заморожены все отношения. Только пару лет назад мы узнали, что Анкара и Ереван вели переговоры по нормализации отношений, даже были подписаны т.н. Цюрихские протоколы, которые так и не были ратифицированы парламентами обоих стран.

Теперь весьма важно, чтобы Турция действовала сообща с Азербайджаном. По словам министра иностранных дел Мевлута Чавушоглу, так и будет. Тут стоит отметить, что у самой Турции достаточно проблем с Арменией. Последняя предъявляет территориальные притязания и к Турции, даже в гербе Армении и в ее конституции отражены подобные призывы и амбиции.

Тут стоит говорить и о вымышленном армянском геноциде, которого признали даже США. Поэтому мы не очень-то оптимистично смотрим на будущее армяно-турецких отношений: понятно, что и в этой плоскости когда-то должна наступить оттепель, но для этого Ереван должен отказаться от своих вековых национальных бредней.

А что следует ожидать в плоскости Азербайджан и Армения? Есть сомнения и по этому поводу, но тут все относительно проще: если Ереван не выполнит требования Баку, получит еще один достойный отпор, который поставит точку на притязаниях Армении.

Заметим, что и мировое сообщество поддерживает устремления Баку, в чем мы убедились на последних брюссельских саммитах.

Но без соответствующих шагов Турции нормализация региональных отношений будет неполной. Поэтому Еревану стоит внимательно все взвесить. Опыт Цюрихских протоколов показывает, что стороны, в принципе, могут договориться, лишь бы было желание. Конечно, еще раз заметим, что вряд ли Ереван откажется от своих вековых бредней по поводу вымышленного армянского геноцида. Но чего добьются они со своими территориальными притязаниями или армянским псевдо-геноцидом? Ровным счетом ничего! Поэтому в Ереване должны понять, что наступило время для трезвых политических решений.

Многое зависит и от воли властей Армении, лично от самого Пашиняна. Чувствуется, что последний старается идти в ногу со временем. Он понимает, что без нормализации региональных отношений Армения не выйдет из кризиса. Конечно, ему мешает оппозиция. Но это не должно стать помехой для армянского премьер–министра: политика есть не популистские призывы, а искусство возможного, и он, в свою очередь, должен сделать только возможное и нужное.

Что касается роли России в этом процессе, она довольна тем, что Баку не подписал договор с ЕС. Поэтому Москва продолжит свои устремления в направлении последних сочинских процессов. Плюс, открытие Зангезурского коридора обещает много дивидендов и Москве: этот коридор объединит Армению с Евразийском Союзом и будет выходом в Иран…

Одним словом, следующий год обещает быть плодотворным во многих отношениях. Но проблемы решают не календари, а трезвые и прагматичные политики, которые смотрят на календари, чтобы не отстать от времени…