Начну с анекдота. «Уважаемый, откуда у вас появился фингал?», — спрашивает один сосед у другого. » А мне хотели дать под зад, но я таки дико ловко увернулся»,- доносится в ответ. Нет, это анекдот не про фингал, который появился у российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он уместен для сравнения с речами, которые мы сейчас слышим из Армении.

«Военные действия в Украине напрямую повлияют на Армению и «арцах», — написал на своей странице в Facebook депутат от парламентской фракции «Армения» Андраник Теванян. Хочется посоветовать оратору, обратиться к наркологу, ибо есть основания предполагать сильную зависимость Теваняна от употребления того, что погружает его в мир иллюзий, фантазий.

Ведь и ежу понятно, что никакого «арцаха» никогда не было. Это была всеармянская галлюцинация. Причем, какая-то специфическая, если вспомнить о том, что сама РА не удосужилась признать «арцах», а тем паче присоединить его к себе за все годы, что длилась оккупация наших земель. Да, для всего мира эти земли находились именно в таком статусе — временно оккупированные территории Азербайджана.

И Армения вошла в ООН и иные международные организации без «арцаха». Который никто и никогда не признавал. Странно, что армянский депутат, пусть и «реваншист», не знает очевидных вещей. Хотя, может и знает, но активно изображает из себя олигофрена. А как иначе назвать того, кто пытается не видеть очевидного? Впрочем, давайте, снова обратим внимание на полет фантазии армянского «реваншиста».

Он утверждает, что в Азербайджане и Турции внимательно следят за украинскими событиями и готовятся. «Готовятся к нападению. Стоит ли говорить, в каком направлении? А в Армении? В Армении в основном царят трагическое легкомыслие, преступное бездействие и неадекватность», — написал он. И ознакомившись с этой частью его умозаключений, понимаешь, что взору армянской общественности предстал не полет, а помет фантазии.

Начнем с того, что за войной между Россией и Украиной сейчас следит весь мир. Потому, что война эта протекает в самом центре Европы с участием государств, одно из которых является самым большим в мире по территории, а второе — самым крупным, после РФ, в Старом Свете. Количество жертв в этой войне колоссальное и это тоже причина, по которой весь мир за ней наблюдает.

При этом, Азербайджан и Турция сразу и четко объявили о своей позиции, которая состоит в признании территориальной целостности Украины. Армения, напомню, поддерживает аннексию Крыма. Что, кстати, неудивительно. Ибо, РА сама является государством-оккупантом. Так что, вовсе неслучайно в Ереване проводились акции в поддержку российской агрессии против Украины.

Неслучайно, впрочем, не только это. По результатам исследования общественного мнения по заказу американской организации IRI, 17% респондентов в Армении считают, что главную ответственность за войну на Украине несут США. Согласно исследованию, около 14% опрошенных считают, что за войну несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский, а 10% опрошенных обвиняют в этом НАТО. Только 5% опрошенных считают, что Россия несет ответственность за войну, а 8% считают, что виноват Владимир Путин.

Ничего иного от страны, которую открыто и по делу именовали форпостом России на Кавказе, и ожидать не стоило. Другое дело, что по мере поступления новостей о новых успехах украинской армии, о все новых освобожденных ВСУ украинских населенных пунктах, в РА начинается форменная истерика. Там понимают, что тонущий «Титаник», а РФ его сейчас очень сильно напоминает, может потянуть за собой и РА.

Которая, как «внезапно» вспомнили армянские СМИ, состоит в ОДКБ, ТС и ЕАЭС, считаясь союзником РФ. Тогда как Азербайджан входит в ГУАМ, оказывает гуманитарную помощь Украине, а Турция снабжает Украину «Байрактарами» и иными видами современного оружия. Понимание такого рода реальности вызывает в рядах армянских политиков, даже оппозиционных, тихий ужас. Растет уверенность в том, что «ловко увернуться», отделавшись фингалом, не получится.