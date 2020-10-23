Всю свою историю армяне считали себя важным элементом в продвижении интересов христианского мира, но…

Встреча Байрамова и Мнацаканяна с Лавровым по отдельности показывает слабость армянской стороны и желание идти на переговоры на своих условиях, таким мнением поделился с # политолог Ахмед Алили.

«Визит Байрамова и Мнацаканяна в Москву был неожиданностью. Россия всеми своими действиями хочет показать, что она является доминирующей силой в регионе и, в частности, переговорном процессе. Обратим внимание, каждый раз после того, как России удавалось добиваться перемирия, главы МИД Азербайджана и Армении также проводили встречи с представителем США и Франции по отдельности. Но самое главное и интересное решалось в Москве», — сказал он.

Но на этот раз все сильно отличается, по словам Алили, России не удается добиться перемирия и показать всем остальным членам МГ ОБСЕ, что она является доминантом в этом регионе.

«Сейчас наблюдается, что позиция Москвы в отношении Азербайджана изменилась. Азербайджан — побеждающая сторона, а с победителем говорить с позиции силы сложно, причем давить на него в условиях поддержки Анкары еще сложнее. Москва понимает, что ей пока не удается коренным образом повлиять на ситуацию. Визит глав МИД в Москву перед визитом в Вашингтон говорит о том, что Лавров попытался перехватить инициативу. Но ситуация на поле боя показывает, что Азербайджан едет в Вашингтон как победитель и без какого-либо перемирия», — сказал он.

Аналитик также сказал, что в Москве понимают, что в скором времени война закончится и терять Баку в качестве сильного партнера не хотят. Наоборот, возможно, что в регионе Южного Кавказа Россия будет делать стратегическую ставку на Азербайджан.

«Ничего, даже карабахский конфликт не может заставить Москву поменять свой вектор развития с Баку», — считает он.

Аналитик также сказал, что сейчас армянская сторона пытается «продать» посредникам перемирие и верификационные механизмы, чтобы они сели за стол и решили вопрос дипломатическим путем.

«Азербайджан же не намерен без конкретного графика вывода армянских войск идти на это и готов вести переговоры даже во время боев. Заметим, что все сообщения, которые поступили из российского госагентсва ТАСС о готовности встреч лидеров, были потом опровергнуты. Армянская сторона не намерена идти на переговоры, не приостановив военные действия. Сейчас армяне плачутся всему миру, что их убивают, но при этом ставят условия, что без приостановки боев они на переговоры не пойдут», — добавил он.

Эксперт также добавил, что Россия на полях СБ ООН пыталась поднять вопросы верификации и контроля перемирия, но ее предложение было отклонено.

«Азербайджан имеет очень тесные отношения с Британией, а она, как известно, является членом СБ ООН и имеет право ВЕТО. Россия пыталась через СБ ООН продавить вопрос верификации нарушения перемирия, но не вышло, потому что скорее всего Британия не согласилась на это. Теперь же Россия пытается взять под контроль данный вопрос иными способами. Они не могут открыто давить на Азербайджан, потому что это еще больше усилит взаимодействия Анкары и Баку, поэтому сейчас Москва пытается держать баланс между конфликтующими странами», — сказал он.

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что конфликт не имеет дипломатического решения, эксперт напомнил, что он это сказал после встречи с лидерами карабахских сепаратистов.

«Это говорит о том, что карабахский клан не хочет сдаваться, намерен сражаться, и поэтому на него оказывают давление. Он же делает такие заявления для того, чтобы заверить карабахцев, что за их спиной никаких переговоров не будет», — считает он.

Говоря о визите президента Армении Армена Саркисяна в Брюссель, Алили, добавил, что у президента Армении есть хорошие связи среди дипломатического пула Европы.

«Он хочет привлечь на свою сторону определенные круги. Сейчас в Армении шок от того, что они не получили нужной дипломатической поддержки от западных стран. Всю свою историю армяне думали, что они очень важный элемент в продвижении интересов Запада и, в целом, христианского мира. Но так получилось, что сейчас ни европейцы, ни американцы, ни русские не хотят становиться в один ряд с армянами», — резюмировал он.