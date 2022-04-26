Украина даже не мечтала, что Вооруженные силы перейдут на использование оружия НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире на Facebook, пишет УНН.

Цитата

«Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался, не то что боялся мечтать… Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевода Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовские стандарты, и это уже происходит», – сказал Кулеба.

Детали

По его словам, началось все с единичных шагов и решений. В частности, Президент смог убедить президента США Джо Байдена в том, что сейчас самое время это сделать.

«К нам поехали сначала гаубицы, но это – только начало. К нам поедет гораздо больше. И это – исторический перелом», — заявил министр.

Напомним

На прошлой неделе Пентагон объявил, что очередной пакет помощи на сумму в 800 млн долларов, анонсированный сегодня президентом США Джо Байденом, включает в себя среди прочего 72 гаубицы, столько же машин для их буксировки, и более 100 беспилотников.

Ранее сегодня стало известно, что правительство Нидерландов предоставит Украине «ограниченное количество» бронированных гаубиц для поддержки военных действий.