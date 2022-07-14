Город Новая Каховка в Херсонской области, захваченный российскими войсками, вечером в среду вновь подвергся обстрелу. Об обстреле сообщили представители подконтрольной России администрации, а также написал советник главы Херсонской области Сергей Хлань.

По его словам, снаряд попал в российский склад боеприпасов.

ТАСС со ссылкой на источник передает, что ВСУ нанесли ракетный удар по району завода «Сокол». В пророссийской администрации Херсонской области сообщили, что ПВО России сбила пять ракет реактивной системы залпового огня, запущенных украинскими военными со стороны города Баштанка Николаевской области. Обломки двух из них упали в районе приборостроительного завода «Сокол» в Новой Каховке. Информации о пострадавших пока нет.

Украинское командование пока не комментировало сообщения об обстреле Новой Каховки.