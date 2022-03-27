На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки группировкой Объединенных сил было разгромлено 7 атак российских войск. Украинские военнослужащие уничтожили 8 танков, 8 единиц бронетехники и 3 — автомобильную технику, один миномет.

Об этом сообщается в странице Facebook Генштаба ВС Украины.

«ВВС ВС Украины за предыдущие сутки сбили 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация нанесла разрушительные удары по целям противника», — сказано в сообщении.

«Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. За месяц войны он понес значительные потери. Несмотря на это, военно-политическое руководство не отказывается продолжать преступные действия.