Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения и нескольких выстрелов в него находится в стабильном, но серьёзном состоянии, сообщили в четверг врачи.

Ранее власти заявляли, что 59-летний политик после того, как получил серьёзные ранения, «борется за свою жизнь». Фицо провёл в операционной несколько часов, отмечал министр обороны Роберт Калиняк. Вице-премьер Томас Тараба спустя некоторое время рассказал, что состояние Роберта Фицо после операции больше не представляет угрозы для его жизни. В интервью Би-би-си Тараба отметил, что операция у Фицо, насколько ему известно, «прошла хорошо».

Подозреваемый в нападении был задержан на месте стрельбы.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток назвал произошедшее политически мотивированной попыткой убийства.

Нападение произошло 15 мая, во второй половине дня в городе Гандлова, в центре страны. Стрелявший находился в небольшой группе жителей, которых Роберт Фицо вышел поприветствовать после того, как в местном культурном центре завершилось выездное заседание правительства.

Всего нападавший произвёл пять выстрелов с близкого расстояния, и отмечается, что стрельба застала сотрудников службы безопасности Фицо врасплох. На кадрах видно, как премьер-министра после того, как он был ранен, несколько охранников подхватили и погрузили в машину. Впоследствии политика доставили на вертолёте в больницу ближайшего города Банска-Бистрица — из-за необходимости срочной операции. Словацкий премьер получил ранения в живот и руку.

Полиция пока не приводит подробностей о личности нападавшего. По неподтверждённым данным местных СМИ, в преступлении подозревают 71-летнего жителя одного из соседних городков — писателя и политического активиста. В словацких медиа циркулирует видео, на котором предполагаемый подозреваемый говорит, что не согласен с политикой правительства и позицией нынешних властей по отношению к СМИ. Когда была сделана запись, и является ли человек на этих кадрах тем самым задержанным на месте покушения, пока не ясно и не подтверждено. Журналисты со ссылкой на источники называли инициалы и даже полное имя задержанного — Юрай Цинтула.

Стрельба произошла в тот день, когда парламент начал обсуждать инициированную правительством ликвидацию словацкой общественной телекомпании RTVS. В последние дни тысячи словаков протестовали против предложенной реформы общественного вещания. Запланированная на 15 мая по призыву оппозиции демонстрация против реформы была отменена, когда появились новости о стрельбе.

Фицо считается политиком, вызывающим споры и разногласия как внутри страны, так и за её пределами, в том числе в государствах Евросоюза, из-за его призывов прекратить военную помощь Украине и воздерживаться от санкций против России. Однако заявления с осуждением покушения на него пришли отовсюду с пожеланиями скорейшего выздоровления. Многие западные лидеры сравнивали произошедшее с «нападением на демократию», отмечает Би-би-си.