Суд в Словакии приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу, стрелявшего в премьер-министра страны Роберта Фицо, к 21 году заключения. Его признали виновным в совершении террористического акта.

Защита ходатайствовала о переквалификации дела, заявив, что это была акция протеста, а не терроризм. Сам Цинтула утверждает, что не хотел убивать Фицо, а хотел ему навредить, чтобы тот больше не смог быть премьером. «Я не хотел его убивать. Я хотел, чтобы он понял», – заявил он в последнем слове.

Цинтула назвал решение суда несправедливым, он собирается обжаловать приговор.

Покушение на Роберта Фицо было совершено 15 мая 2024 года. В него выстрелили несколько раз после того, как он вышел поприветствовать сторонников по завершении рабочего заседания в городе Гандлова. Стрелка тут же задержали и отправили под стражу – им оказался писатель и политический активист Юрай Цинтула. Он объяснил свои действия несогласием с политикой правительства и признал вину.

Фицо после покушения был госпитализирован в тяжелом состоянии. В конце мая его выписали из больницы.

Осенью 2023 года Фицо возглавил правительство Словакии уже в третий раз. Его популистская партия «Курс – Словацкая социал-демократия» придерживается евроскептической и националистической ориентации и перед выборами выступала за ограничение военной помощи Украине и резкое ужесточение миграционного контроля.