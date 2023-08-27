Высокопоставленные представители НАТО и главнокомандующий украинской армией, генерал Валерий Залужный, провели 5-часовую встречу на секретной базе на границе Польши и Украины. Как пишет The Guardian, главной темой встречи, которую неофициально назвали «военным советом», стал перезапуск стратегии украинских вооруженных сил.

Стороны должны были решить, как ускорить прогрессом контрнаступления Украины, спланировать боевые действия в тяжелое зимнее время, а также обсудили долгосрочную стратегию на 2024 год.

Со стороны Великобритании на встрече присутствовал командующий британскими вооруженными силами Тони Радакин. Перед встречей на границе Радакин приезжал в Киев, где провел закрытую 45-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Военные источники издания сообщили, что целью встречи было лучше понять стратегию Украины и определить, как Запад может помочь.

Опасения Белого дома по поводу того, чтобы США казались слишком тесно вовлеченными в войну в Украине, привели к тому, что американскому генералу Марку Милли было запрещено посещать Украину, отмечает издание. Однако даже в эпоху защищенных военных коммуникаций некоторые беседы могут быть проведены только лично. Радакин взял на себя часть полномочий Милли.

Британские источники неохотно комментируют результаты встречи на границе. Однако, сообщает The Guardian, с Запада поступают сигналы о том, что после этих обсуждений стратегия ВСУ изменилась. «Я думаю, вы можете видеть, что они фокусируются на Запорожском фронте», — отметил один источник издания. В это же время появились сообщения о новых украинских атаках в районе города Токмак. Целью украинской армии здесь является достижению Азовского моря: таким образом ВСУ смогут перекрыть «сухопутный мост» в Крым, по которому идут поставки снаряжения российской армии. (moscowtimes.ru)