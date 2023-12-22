Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, передают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон… «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», который был принят Жогорку Кенешем (парламентом) 20 декабря 2023 года», — сообщил представитель пресс-службы.

Согласно нововведению, расположенные на флаге вокруг тундука (навершие юрты) волнообразные лучи станут прямыми. Инициаторы законопроекта утверждают, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны, а прямые лучи больше похожи на солнечные.

Отмечалось, что для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге были привлечены авторы, которые провели математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы.

20 декабря депутаты парламента Кыргызстана одобрили предложение о частичном изменении рисунка национального флага республики.