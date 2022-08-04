На данный момент уже 23 из 30 стран – участниц НАТО ратифицировали документ о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции.

Как передает РенТВ, об этом в четверг заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в ходе очередного брифинга для журналистов.

«Число союзников, ратифицировавших присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, достигло 23», – заявил Столтенберг.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что на данном этапе большая часть стран близки к завершению процедуры ратификации документов о вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. По его словам, это самый быстрый процесс присоединения территорий к военно-политическому блоку.

В июне страны Североатлантического альянса официально направили приглашение Финляндии и Швеции в НАТО. Для вступления в Альянс необходимо согласие всех государств, входящих в него.