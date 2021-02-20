Вступило в силу очередное соглашение по сотрудничеству Азербайджана и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Турция в сфере энергетики и добычи». Как передает Report, глава государства в связи с этим подписал соответствующий закон.
Закон вступает в силу со дня подписания. Документ был подписан министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

| 2021-02-20T10:42:43+04:00 20 февраля 2021, 10:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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