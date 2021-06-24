В Узбекистане проходит 6-е заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств и 15-е заседание рабочей группы по туризму, сообщает #.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что наличие у тюркоязычных государств общей истории, языка, культуры и национальной идентичности придает импульс развитию экономических отношений между ними.

Председатель агентства отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии прошедший год был одним из самых трудных для мира, в том числе для туристической индустрии, он стал одним из самых славных в истории Азербайджана.

Фуад Нагиев подчеркнул, что прекращение 30-летней оккупации, конец которой положила азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего, имеет важное значение для Азербайджана и региона.

Он проинформировал о том, что большая часть туристических достопримечательностей Карабаха разрушена оккупантами. При этом, отметил Фуад Нагиев, на этих территориях уже начаты строительные работы, а освобожденные территории обладают большим туристическим потенциалом. Он добавил, что в скором времени Карабах будет представлен миру как новое региональное туристическое направление.

Министры туризма государств-членов, принявшие участие в мероприятии, поздравив Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, пожелали успехов в развитии Карабаха как региональной туристической дестинации.

Фуад Нагиев выразил уверенность в том, что проекты организации “Инициатива туристических столиц Шелкового пути” и “Священный визит” сыграют важную роль в популяризации туристического культурного наследия государств-членов, расширении сотрудничества, а также в увеличении туристического обмена между странами-членами.

Он также отметил, что прямые рейсы между столицами и другими городами тюркоязычных государств наряду с туризмом будут способствовать развитию экономических и коммерческих связей.

Напомнив, что в 2015 году в Азербайджане прошла 2-я встреча министров туризма, Фуад Нагиев отметил, что Азербайджан успешно проводит многие международные мероприятия. Он выразил удовлетворение решением министров туризма Тюркского совета провести очередную 7-ю встречу в Азербайджане и пригласил участников в нашу страну.

В рамках заседания состоялся ряд двусторонних встреч между Фуадом Нагиевым и официальными представителями других стран-членов.

Отметим, что на мероприятии обсуждаются такие вопросы, как меры по восстановлению туризма, сотрудничество в постпандемический период, совместные проекты и направления деятельности.

На встрече министров туризма также приняли участие Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Кыргызстана Акылбек Жапаров, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и спорта Казахстана г-жа Актот Раимкулова, а также представитель имеющей статус страны-наблюдателя Венгрии, посол Петер Сзанто.