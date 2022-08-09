Вчера, 8 августа, во многих странах мира вспоминали о военном преступлении России, совершенном против Грузии в 2008 году. Вспомнили о ней и в самой России. Повод для самолюбования появился у заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Это ведь он был президентом России во время той войны. Да, в реальности Медведев всего лишь, как писали многие российские политологи и СМИ, играл роль, отведенную ему Владимиром Путиным. Роль того, кто послушно изображает главу российского государства и столь же послушно сдает этот пост по приказу Путина.

Но из песни слов не выкинешь — Медведев был президентом РФ в пору ее войны против Грузии. Сейчас он активно пытается напомнить о себе. Чтобы может быть еще раз сыграть ранее сыгранную роль преемника Путина. Вот потому Дмитрий Анатольевич и изображает из себя самого жесткого сторонника войн с участием РФ.

Так что не удивительно, что вчера в интервью российским СМИ он сделал привычно циничные заявления. «Россия пошла на военное вмешательство в Грузии в 2008 году и в Украине в 2022 году осознанно, другого выбора у нее не было», — произнес он знакомую мантру. Такого рода оправдания в совсем еще недавнем прошлом уже звучали. Вспомним выступление Адольфа Гитлера на чрезвычайной сессии рейхстага в Кролль-опере 1 сентября 1939 года. «Как всегда, я пытался мирным путём добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это — ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой», — утверждал фюрер. Чем все это кончилось — мы все помним.

Увы, но помнить и делать выводы — разные вещи. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но совершенно очевидно, что если бы в 2008 году, после тех военных преступлений, которые совершила Россия в отношении Грузии, против РФ были введены самые жесткие санкции, то никакой аннексии Крыма, не говоря уже о широкомасштабной войне против Украины, не было бы. Но США и ЕС предпочли оказывать давление не на агрессора, а на жертву агрессии. На маленькую Грузию, столкнувшуюся с огромной Россией. И ничего за признание «независимости» Южной Осетии и Абхазии, за сам факт войны против независимого, суверенного государства России не было. Ей все сошло с рук. Вполне возможно, именно тогда Путин впервые решил, что коллективный Запад слаб и труслив.

Поэтому мы и увидели аннексию Крыма. После которой тоже не были введены реально жесткие санкции. Так, что-то имитирующее их и ставшее предметом насмешек в самой РФ. Снова у Путина появился повод презрительно относиться к коллективному Западу. Снова в нем окрепла уверенность в том, что любое, даже самое страшное, военное преступление России сойдет с рук. В итоге, он принял решение начать широкомасштабную войну против Украины.

И снова невозможно удержаться от параллелей с гитлеровской Германией. Как известно, в своей речи от 1 сентября 1939 года Гитлер пообещал: «…я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели». Ровно то же самое мы слышим сейчас из России, которая уже сравняла с землей некогда цветущий Мариуполь и ежедневно целенаправленно наносит ракетные удары по мирным украинским городам — Николаеву, Одессе, Харькову, Днепру и иным населенным пунктам. Разрушая школы, больницы, детские сады, жилые дома. Убивая мирных украинцев. В том числе и детей.

Да, только сейчас коллективный Запад осознал реальную сущность РФ и их планы. Осознал и ввел настоящие санкции, разрушающие российскую экономику медленно, но верно. Запад поможет Украине оружием. Да и как не помогать, когда очевидно, что выбора у него нет. Слишком очевидна угроза, исходящая от России для многих стран Европы. Начиная от Эстонии, Латвии и Литвы и включая Польшу.

Есть у Кремля и планы на Германию, бывшие канцлеры которой Шредер и Меркель сыграли самую позорную роль в новейшей истории Старого Света, сделав все возможное для нефтегазовой зависимости Европы от России. Так, депутат Госдумы РФ от ЛДПР Алексей Журавлев вечером 5 августа угрожал убийством немецкому журналисту в прямом эфире пропагандистской программы «60 минут», которая выходит на канале «Россия-1».

Мало того, что Журавлев назвал «нациком» немецкого журналиста, который сделал сюжет о войне в Украине, но и пригрозил, что Россия «придет и убьет там всех». Причем так, открытым текстом! И это транслировалось в прайм-тайм ведущего пропагандистского шоу той самой России, где нет оппозиции, а есть только те, кто играет эту роль. У Журавлева нет и быть не может собственного мнения. Он говорит ровно то, что ему приказали сказать. Цель? Устрашение европейцев.

Другая цель — демонизация Запада в глазах россиян и действия по оправданию в их глазах любых преступлений, творимых российской властью. И все это вливается в уши россиян безостановочно. Так что, не стоит удивляться высоким цифрам поддержки со стороны россиян любых преступлений своей страны, включая войну против Грузии и Украины.