Всевидящее око

«Высоко сижу. Далеко гляжу». Детские сказки в простой форме говорят о самых важных явлениях нашей жизни. Те из нас, кто в детстве читал сказки, счастливее в жизни. По той причине, что разные сценарии ситуаций изложены наглядно и запоминаются иногда лучше, чем многостраничные тома философских трактатов. В наше время многие сказочные предметы стали реальностью. Одно из таких чудес, «всевидящее око», способное проникать в самые тайные места, стало нашей обыденностью. Имя этому чуду – цифровые технологии, скажите вы, и будете правы. «Все тайное, рано или поздно становится явным». Это раньше тайное могло стать явным поздно. Сегодня тайное становится явным рано, а иногда мгновенно. Конечно есть страны, заботящиеся о душевном спокойствии своих граждан. Китай, например. «Доступ к иностранным сайтам изнутри материкового Китая ограничивается правительством Китая в целях цензуры. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по «чёрному списку» адресов сайтов.

Иностранные поисковые машины, работающие в Китае, включая Google, Yahoo и Microsoft (поиск BingSearch), согласились аналогичным образом фильтровать результаты поиска.

Сайты, расположенные в самом Китае, проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информатизации, что позволяет выявить автора незаконного содержимого».

Россия собирается пойти по пути мудрого Китая и огородить себя от тлетворного влияния Запада. Проблем от такого выбора меньше не становится. Появляются граждане, считающие долгом чести сообщать не только официальную точку зрения, но и то, что удалось путем больших усилий, выяснить. С такими персонажами надо что-то делать, чтобы не нарушать душевный покой большинства населения. Приходится строить тюрьмы, лагеря перевоспитания, такие, как китайские лагеря для уйгуров (которых, к слову «нет», по утверждению китайского руководства). Многие печали и заботы начинают одолевать тех, кто изо всех сил печется о благе народа. Неблагодарные граждане, одним словом.

Джордж Оруэлл. И его роман «1984». Всевидящее око Большого брата предполагало видение в одном направлении. Когда имеющие власть неусыпно следят за неразумными гражданами. Тотальная слежка. Обратный процесс при Оруэлле представить было сложно. А сейчас такая возможность появилась. Чего стоят расследования Навального, взорвавшиеся, наподобие ракеты дальнего действия, или азербайджанского блогера М.Гусейнова о непростой жизни и недвижимости, бизнесе наших высокопоставленных чиновников, а также о невероятных способностях отпрысков этих чиновников, создавших бизнес империи. То, что хотели бы скрыть богатейшие олигархи, очень скоро становится достоянием общественности, смакуется обывателем, считающим своим долгом высказать свое мнение, часто злорадствуя. Позволяя плебсу вольности, умные богачи поступают правильно. Люди, выпустив пар, продолжают жить своей тяжелой жизнью, не пытаясь в корне изменить ситуацию, не прибегая к революционным методам. Хотя, как ляжет карта…

«Элита» также применяет современные средства. Замечу, что все новые технологии имели свои аналоги и раньше, правда, в их примитивном варианте. Нанимали частного детектива, днем и ночью ожидавшего счастливого мига, когда жертва попадет в ловушку. Сегодня можно поставить малюсенькую камеру наблюдения в спальне оппозиционера и пожалуйста, порно ролик с реальным, а не бутафорским сексом, готов к использованию. Не всех можно запугать такого рода гранатой; для некоторых подобное видео может показаться черным пиаром. Но не для всех. Есть чувствительные оппозиционеры, такие как Джамиль Гасанли. Признаюсь, такого рода акции не прибавляют симпатии к тем, кто их устроил.

Всевидящее око Большого брата в виде цифрового поводка используют во многих областях. Разные страны по-разному подходят к вопросу о наблюдении за подданными. В эпоху пандемии Ковида особенно ярко проявилась позиция стран по этому вопросу. Как и ожидалось, Китай установил жесточайший контроль над всем своим миллиардным населением. Геолокация, та самая волшебная опция, позволяющая оператору телефонной связи определять местонахождение абонента. Не обязательно включать геолокацию, как это любят делать пользователи социальных сетей, чтобы тут же рассказать своим друзьям, знакомым и просто поклонникам, где они находятся и как прекрасно проводят время. Совсем необязательно. Операторы мобильной связи отслеживают ваши передвижения, даже если у вас просто включен мобильный телефон. В мирное время их мало заботит ваше местоположение (во всяком случае, они это утверждают), а вот в случае эпидемии, а тем более пандемии, отслеживать больных необходимо. Хотя бы для того, чтобы выяснить очаги распространения инфекции и принять меры. В Китае, к тому же, обязали граждан скачивать специальные приложения для борьбы с Ковидом.

Такой подход не является новинкой. В 2014 году, когда вирус Эболы свирепствовал в Западной Африке, французский оператор мобильной связи Orange скооперировался с шведской НПО Flowminder; вместе они получили доступ к огромной базе абонентов, уверяя при этом, что все закодировано, и что невозможно получить доступ извне к реальным абонентам. Отмечу, что с эпидемией Эболы справились, в том числе, и благодаря использованию статистических данных мобильных операторов.

Граждане, обремененные цифровым поводком, по логике того же Оруэлла, должны возмутиться. Попытаться вырваться на свободу. Но, как оказалось, не все этого хотят. Довольно большое количество граждан требуют отслеживать всех больных Ковидом и тех, с кем они общались. Требуют ввести тотальный контроль. Они согласны на цифровой поводок для того, чтобы избавиться от панического страха. Быть уверенным, что рядом нет носителя коварного вируса. Можно понять этот страх. Но где гарантия, что после пандемии тотальный контроль будет снят?