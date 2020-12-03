Всем козням вопреки: Баку, Москва и Анкара определяют будущее региона

Соглашение по Нагорному Карабаху может положительно отразиться на отношениях Анкары и Еревана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в режиме видеоконференции.

«Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией представляет собой реальную возможность для установления мира после трех десятилетий. Оно однозначно окажет позитивное влияние на региональную стабильность, а также на азербайджано-армянские и турецко-армянские отношения», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В том же духе на днях высказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В обращении к нации, которое транслировалась по местным телеканалам, он указал на то, что для связи Армении и Нагорного Карабаха стоит создать новый Лачинский транспортный коридор, так как на нынешней его трассе находится город Лачин, центр одноименного района, передаваемого под контроль Баку.

По словам главы нашего государства, во время трехсторонних переговоров по Нагорному Карабаху в канун соглашений 9 ноября он заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что город Лачин «должен вернуться к ним». «Поэтому предлагаем построить новый коридор. Разработать и построить новый коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Здесь же указано время — на 3 года. Но я думаю, мы сможем это сделать раньше», — сказал И.Алиев.

Он также отметил, что Армения может получить выгоду от потоков грузов, которые могли бы пройти через ее территорию с севера на юг. Алиев добавил, что уже ведет переговоры с РЖД, которой принадлежит Армянская железная дорога, о развитии транспортных коридоров в Закавказье. То есть, в Баку открыто и обоснованно указывают на то, что наступает совершенно новая стадия развития региона — мирная и выгодная всем.

При этом, Ильхам Алиев обвинил неназванные силы в попытках сорвать трехсторонние соглашения по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. И он был прав. Мы сейчас наблюдаем за тем, как ряд государств пытаются снова увести регион к будущим войнам и трагедиям, а не к миру, который уже установлен на справедливых условиях восстановленной территориальной целостности Азербайджана, которую всегда признавал весь мир.

В первую очередь речь идет о США и Франции, которые чувствуют себя обойденными по причине того, что трехстороннее соглашение об окончательном мире было подписано без их участия. Они, похоже, недовольны выросшим авторитетом России и Турции в регионе, а также тем, что имеет место очевидный факт успешного взаимодействия Москвы и Анкары на Южном Кавказе.

В Вашингтоне и Париже пытаются опровергнуть очевидное — мир изменился и на смену эпохе глобализма пришла эпоха регионализма. Страны региона уже не особо реагируют на требования США или ведущих европейских держав, которые всегда и везде руководствовались не столько принципом решения конфликтов, сколько желанием извлечения пользы от их существования.

Они, да и не только они, традиционно активно содействуют в этих вопросах мировому армянству, которое по-прежнему живет бредовыми и не реализуемыми грезами по увеличению территории РА за счет земель соседних стран — Азербайджана, Турции, Грузии. Отсюда и все последние провокационные шаги, направленные на срыв установившегося в результате подписания трехстороннего соглашения мира, который может привести к процветанию, в том числе и самой Армении.

Мы уже писали о провокационной резолюции Сената Франции, которая была принята под давлением армянского лобби этой страны. Теперь же пришла пора Бельгии. В Комитете по внешним вопросам федерального парламента этой страны имело место обсуждение проекта резолюции, которая будет на днях вынесена на дальнейшее обсуждение и голосование на пленарном заседании парламента.

Имела место попытка добиться, по примеру французского Сената, принятия рекомендации о признании независимости марионеточного сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Она провалилась, но в ходе обсуждавшийся резолюции есть утверждения о «осуждении агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе при поддержке Турции и иностранных наемников», призывы к выводу азербайджанских сил из Нагорного Карабаха и возвращению к переговорам о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, депутаты бельгийского парламента призывают сделать все, чтобы Турция больше не вмешивалась в ситуацию вокруг Карабаха и «перестала играть дестабилизирующую роль в регионе». Парламентарии также считают, что в Карабахе необходимо международное присутствие, в том числе «для содействия в поддержании мира и расследовании военных преступлений». Они также призывают бельгийское правительство совместно с Евросоюзом оказать гуманитарную помощь карабахским беженцам.

Безусловно, это откровенно провокационные и антиазербайджанские действия бельгийских парламентариев, явно действующих в интересах мирового армянства и сил, настроенных на срыв установившегося в регионе мира. По сути, они пытаются быть «большими католиками, чем Папа Римский», пытаясь не замечать подпись премьер-министра РА под трехсторонним соглашением. Эти силы никогда не стремились к установлению справедливого мира в регионе. В противном случае, они бы смогли за почти три десятка лет оккупации 20% территорий Азербайджана оказать давление на Армению. Они могли бы ввести против нее санкции. Как за факт оккупации территорий нашей страны, так и за отказ подчиняться требованиям резолюций Совбеза и Генассамбеи ООН, в которых говорилось о необходимости скорейшего вывода армянских оккупационных войск с территорий нашей страны.

Они ничего этого не сделали. И потому ни у какого государства в мире нет морального или иного права чего-то требовать от нашей страны, которая добилась восстановления своей всем миром признанной территориальной целостности, а также исполнения резолюций ООН, принеся в жертву жизни 2783 военнослужащих азербайджанской армии, настоящих героев! Будущее региона будет таким, каким его видят в Баку, Москве, Анкаре, которые предлагают Еревану запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, а вовсе не таким, как того хотят в Париже, Брюсселе, Вашингтоне, не говоря уже о мировом армянстве.