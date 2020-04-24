Всеармянский день лапши: Геворкян видела как убивали Цезаря

Мировое армянство сегодня на авансцене. И это вполне понятно. Для представителей «многострадального» народа 24 апреля вообще, а 2020 года тем паче, день более чем особенный. Образно говоря, день всемирной армянской лапши, которая вешается на уши прогрессивному (и не очень) человечеству.

Армяне отмечают 105-летие «геноцида» в Османской империи. Как вы понимаете, круглая дата с небольшим хвостиком предполагает помпезность, шумиху, гвалт и вой. Ну, как всегда, с той лишь разницей, что все будет чуть громче.

Отдельные политики, политологи, эксперты, депутаты из различных стран мира сочли своим долгом пустить скупую мужскую и женскую слезу по «невинно убиенным» изменникам Родины.

Многие из них даже и не вдавались в суть этой грандиозной мистификации, не совершали экскурс в прошлое, чтобы докопаться до истины. До той самой истины, которой так боятся армяне. Эти политиканы, словно Василий Алибабаевич из известной комедии, следуют принципу: «Все побежали, и я побежал».

А те, кто действительно знаком с историей, но продолжает ее отрицать, руководствуются другой политикой, целью которой является извлечение выгоды для себя и желание насолить туркам.

Понятно, что никакие доводы, документы, архивные материалы не в состоянии вдолбить в голову армянам главную истину: «геноцида армян» никогда не было. Это миф. Этакий голливудский фильм с элементами «ужастика», боевика, триллера, драмы.

Однако переубедить хаев невозможно по простой причине: «геноцид» для них является единственным духовным скрепом. Это фундамент сплочения для всех армян, который позволяет им хоть как-то выжить, не имея ни духовных, ни нравственных, ни материальных богатств.

Ну, хорошо, предположим «геноцид армян» все же был. Мы готовы признать это, но предварительно проведем небольшой эксперимент. Скажем так, проведем тест на детекторе лжи.

Итак, сегодня армянские СМИ распространили новость о том, что в Армении проживают три женщины, пережившие «геноцид армян». Это Овсанна Мирханян (1915 года рождения), Мари Киракосян (1908 года рождения) и Епракси Геворкян (1914 года рождения).

Про первых двух мы умолчим, а вот Епракси Геворкян довольно уникальный «очевидец злодеяний турок».

Дело в том, что автор этих строк не поленился и, покопавшись в архивах Интеренета, нашел довольно любопытную историю. Историю, рассказанную Епракси Геворкян в 2016 году. Мы не станем приводить всю «страшилку» целиком и отметим лишь один эпизод:

«Был такой же солнечный день 1915 года, — рассказывает бабушка Епракси. – Тесто для хлеба уже подходило, и мы мешались под ногами в предвкушении первыми отломить кусочек от горячей буханки».

Вдруг, по ее словам, в дом забежали встревоженные соседи: «На Ван напали! Бросайте все, скорее бегите!».

«Тесто так и осталось. В спешке собрали узелок с едой и вышли», — вздохнула Епракси и махнула рукой, словно отгоняя от себя горькие воспоминания.

Вроде все нормально, так сказать, в классическом жанре. И все же что-то тут не то. Вас ничего не смутило в «правдивом» рассказе бабушки Епракси? Думаю, смутило.

Дело в том, что Епракси Геворкян, родившаяся в 1914 году, умудрилась «мешаться под ногами», когда ей был всего годик. Мало того, она, будучи годовалым ребенком, не только запомнила слова о нападении турок, так еще пронесла с собой эти воспоминания через век.

Если бы армянский журналист копнул глубже, то уверен, она рассказала бы о том, что своими глазами видела, как убивали Юлия Цезаря, и спаслась лишь благодаря тому, что спряталась за одной из колонн.

Знаете, картина полностью складывается тогда, когда все пазлы на своих местах. Армяне также пытаются преподнести миру картину «геноцида», но одной этой сказки бабушки Епракси, которую условно можно назвать одним из пазлов, хватит, чтобы разрушить всю панораму. А таких пазлов более, чем достаточно…