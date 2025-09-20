На фоне визита в США: аль-Шибани оптимистично настроен в вопросе отмены «Закона Цезаря»

На церемонии поднятия сирийского флага над зданием посольства страны в Вашингтоне глава МИД Сирии аль-Шибани заявил, что «очень оптимистично» настроен в отношении отмены санкций, в особенности «Закона Цезаря».

«Главным действующим лицом в деле отмены этих санкций является сирийский народ, который заслуживает того, чтобы они были сняты ради него, и мы работаем над тем, чтобы этот голос был услышан», — отметил министр. Спецпосланник Трампа Баррак, сопровождавший аль- Шибани на встречах с официальными лицами США, также оптимистично относится к этому вопросу.

«Закон Цезаря» — закон США, предусматривающий санкции против бывшего сирийского режима (режима Асада) за военные преступления против гражданского населения. Документ был подписан президентом Трампом в декабре 2019 г. и вступил в силу 17 июня 2020 г. Санкции направлены в том числе на то, чтобы отпугнуть иностранных инвесторов от ведения бизнеса с сирийским правительством, чтобы не поощрять военные преступления.