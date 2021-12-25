«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки в России выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 368 299.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона человек (lenta. ru)