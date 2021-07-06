По предварительным данным, никто из пассажиров не выжил в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, все находившиеся на борту упавшего на Камчатке Ан-26 погибли. Выживших нет», — сказал он.

Ранее Life Shot сообщал об обнаружении обломков пропавшего воздушного судна.

Гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров подтвердил ТАСС, что были найдены обломки самолета.

«Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», — сказал он.

До этого источник в экстренных службах сообщал, что части самолета были найдены неподалеку от поселка Палана. Перед падением Ан-26 столкнулся с сопкой, что привело к его разрушению.

Самолет Ан-26, который совершал полет над Камчаткой, перестал выходить на связь днем 6 июля по местному времени. На борту воздушного судна находились 28 человек.