Все футболисты сборной Саудовской Аравии получили по €2,5 млн за победу над командой Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Об этом, со ссылкой на свои источники в тренерском штабе сборной Саудовской Аравии, Telegram-каналу «Это футбол, брат!» сообщил известный футбольный агент Тимур Гурцкая.

Сборная Саудовской Аравии сенсационно одержала победу над фаворитами ЧМ-2022 со счетом 2:1. Игра прошла в городе Лусаил на стадионе «Лусаил Иконик Стэдиум» в присутствии 88 012 зрителей.

В первом тайме Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри позволил своей команде отыграться, а на 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел сборную Саудовской Аравии вперед.