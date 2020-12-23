Все, что сейчас предъявил Навальный, покажется аленькими цветочками — В потоке разоблачений

Обнародование Алексеем Навальным своего разговора с сотрудником ФСБ, вроде бы причастным к отравлению политика, продолжило серию разоблачений, связанных с событиями вокруг «берлинского, а иногда немецкого, пациента».

С точки зрения юридической практики, ролики Навального фактически ничтожны, так как не могут быть предъявлены ни в один уважающий себя суд. Собственно, сам политик об этом сказал. С подобными доказательствами никто в суд не пойдет. С другой стороны, никто не знает, как изменится обстановка в России в обозримом будущем. И тогда ролики вполне могут стать основой для инициирования полноценного расследования по всем формальным процедурам. Пока же цель данных разоблачений была совершенно другой и несет в себе двойной заряд. Информационный и политический. И оба в полной мере поставленные задачи решили.

Информационно разоблачения Навального заняли первые полосы мировой прессы. Об этом писали практически все не только на Западе. Публикация в газете El Pais — наиболее авторитетной в испаноязычной аудитории — обеспечила, наряду с англоязычным миром, миллионы читателей и распространения этой информации в Латинской Америке. Что уже говорить о германоязычных и франкоязычных читателях. Добавим к этому миллионы человек, знающих и читающих по-русски, и масштаб информационной волны станет понятным.

Как говорил Навальный, уже в первый день ролик только на его сайте посмотрело более 7 млн человек, и с учетом перепостов эту цифру можно смело удвоить.

Теперь о политике. Как пишет немецкое издание Der Spiegel (Зеркало), «Разоблачения руководства спецслужб (России — Авт.) вызвали резкую реакцию в политических кругах Берлина. Теперь Германия должна сформулировать позицию по отношению к России вместе с другими государствами Европейского Союза, которая, как отметил депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт, «не исключает дальнейших санкций».

На этот раз даже левые стали довольно критичны. Представитель партии Die Linke (Левой) Матиас Хен заявил, что «Любой, кто стремится нормализовать отношения между Россией и ЕС в соответствии с требованиями политики безопасности, не должен мириться с нарушениями международного права и должен настаивать на расследовании таких преступлений». Для наследников восточногерманских коммунистов это очень необычное заявление. Оно наглядно показывает, какой токсичной становится российская власть даже для тех, кто совсем недавно ее безоглядно поддерживал.

Здесь нужно отметить, что дело не ограничивается расследованиями Навального. Постоянно появляются все новые и новые разоблачения людей очень близких к президенту Владимиру Путину. На некоторые ему в ходе пресс-конференции пришлось отвечать самому, другие еще ждут реакции Кремля.

Российская власть, как обычно, на все отвечает, если вообще делает это, стандартным способом, заимствованным еще из советского арсенала. Во-первых, это происки спецслужб, в основном американских. Во-вторых, все это ничего не доказывает, так как Навального никто не травил. В-третьих, сотрудники ФСБ о своих служебных делах не говорят по открытой связи, а пользуются специальной, Навальному и ЦРУ недоступной. В-четвертых, все это провокация против доблестных защитников Отечества, о чем сказано в пресс-релизе ФСБ.

Собственно, ожидать от российских властей какой-то другой реакции не приходится. Тем не менее, если все опубликованное рассматривать по существу, то положение у них, как сказал герой Чехова, хуже губернаторского.

Можно сколько угодно говорить на федеральных каналах, что известно, кто виноват и чьи это происки, но сам факт слежки отрицать невозможно, да и не отрицается, сам собеседник Навального Кудрявцев тоже не предъявляется. Помните, как два джентльмена, поехавших поглазеть на солсберецкий шпиль с телеэкранов разыгрывали из себя таких себе дурачков, которым никак нельзя было доверить столь сложное и важное дело, как отравление Скрипалей. На этот раз так поступить не получится. Как только Кудрявцев скажет хоть пару фраз с телеэкрана, сразу же можно проводить фонографическую экспертизу и она установит идентичность голосов на экране и ролике Навального. И тогда вся официальная версия, что такого разговора не было и быть не могло, рассыпается как карточный домик. Ясно, что на люди Кудрявцева выводить не будут и это служит прямым доказательством реальности и правдивости ролика Навального.

При всей важности происходящего несколько в тени остался вопрос: почему именно в данный момент полился весь этот поток разоблачений. Более того, можно с большой долей уверенности предполагать, что у Навального и других расследователей припасено еще много такого интересного, что они в нужный, по их мнению, момент вбросят в информационное пространство. И это положение крайне нервирует российскую власть. Она не знает, что ей еще ожидать не только от Навального, но от него в первую очередь. Отсюда общие выражения, списывания на иностранные спецслужбы и попытки увести общественное внимание от очень опасного вопроса: есть ли у России химическое оружие, и насколько ей можно верить, что она его уничтожила и не производит. Как оказывается, по поводу ее официальных заявлений есть большие сомнения.

Возвращаемся к вопросу о моменте потока разоблачений. Была ли помощь расследователям, не только Навальному, со стороны западных спецслужб, пока оставим в стороне. Можно с уверенностью сказать, что сливают ему информацию, помогают ее добывать, в том числе из закрытых источников, как раз внутри России. И совсем не западная агентура. Другими словами, против Путина с близким окружением ведется целенаправленная работа по его десакрализации и дискредитации. Обратим внимание на то, что никаких особых акций протестов, кроме одиночных пикетов, не было в российских городах. Ничего и близко похожего на Беларусь. Хотя там тоже никто не ожидал, в том числе и оппозиционеры, такого размаха противостояния с властью. Скорее всего, надо говорить об усилении противостояния различных групп среди элиты. В Москве в состоянии близкой к панике, смешанной с истерикой, ожидают санкций со стороны новой американской администрации. В Лондоне уже начали у олигархов, которые не в состоянии связно объяснить происхождение своих капиталов, нажитых непосильным трудом, отбирать приобретенную недвижимость. Дальше — больше. Дойдут и до припрятанных денег в офшорах. Для американского финансового ведомства никаких тайн нет. Хоть в Западной Европе, хоть в банках монархий Персидского залива.

Два примера из истории. Еще в январе 1917 года Ленин с горечью писал, что не доживет до революции в России. Осенью 1952 года в английской прессе все чаще стали публиковать материалы о возможных наследниках Сталина. В них довольно прозрачно намекалось, что вокруг вождя началась схватка за наследство. Не все из тех предсказаний осуществилось, но это не было целью публикаций. Мир готовился к смене власти в Кремле. Нечто подобное происходит сейчас в России. Башни Кремля вступили в схватку за наследство Путина. На кону, по крайней мере, его политическая судьба. По мере ужесточения противостояния поток разоблачений будет нарастать. На свет будут выведены такие тайны, что мы и представить не можем. Все, что сейчас предъявил Навальный, покажется такими аленькими цветочками, что очень многим мало не покажется.