Перед вылетом на уикенд в Мар а-Лаго президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с ультиматумом ХАМАСу.

Трамп объявил, что дает террористической организации еще двое с лишним суток — до 18:00 воскресенья по вашингтонскому времени, — для положительного ответа на его «мирный план» из 20 пунктов. В противном случае ХАМАСу снова обещают «ад», хотя худшего ада, чем уже творится в Газе, практически невозможно представить.

Президент США перечислил злодеяния ХАМАСа, объявил, что 25,000 его боевиков уже убиты, остальные «в ловушке», которая захлопнется, как только он отдаст приказ наступать, а все прочие, находящиеся за границей, всем известны и будут рано или поздно уничтожены (несмотря на только что выданные гарантии Катару).

Но «к счастью для ХАМАСа, ему дается последний шанс! Великие, могущественные и очень богатые державы Ближнего Востока и окрестных облестей вместе с США договорились о МИРЕ на Ближнем Востоке после 3,000 лет, и Израиль подписал». (israelinfo.co.il)